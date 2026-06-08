XRP : Le Japon peut-il vraiment déclencher un rallye ?

Le prix du XRP a récemment évolué proche de ses plus bas de plusieurs mois, touchant environ 1,15 $. Ce niveau représente une baisse de près de 20 % par rapport à la zone des 1,50 $ – 1,60 $ où il a plafonné à plusieurs reprises durant le premier trimestre, malgré la multiplication de publications sur les réseaux sociaux affirmant que l’alignement institutionnel du Japon avec Ripple s’apprête à déclencher un mouvement parabolique.

Ce discours viral met en avant l’intégration profonde de SBI Holdings dans l’infrastructure de paiement de Ripple, le traitement historique du XRP comme un actif numérique (et non une valeur mobilière) par la FSA japonaise, ainsi qu’un projet d’amendement à la loi sur les instruments financiers, comme s’il s’agissait de catalyseurs inédits.

Pourtant, il ne s’agit pas simplement d’une thèse haussière reposant sur des fondamentaux légitimes. C’est une lecture structurelle erronée d’informations anciennes présentées comme de nouvelles découvertes de prix. La question analytique n’est pas de savoir si la réglementation japonaise est réelle — elle l’est — mais si cet environnement réglementaire constitue une information non encore intégrée capable de soutenir un rallye durable du XRP aux niveaux actuels.

L’historique réglementaire du XRP au Japon : faits vérifiés vs interprétations

Le mécanisme fonctionne ainsi : l’Agence des services financiers (FSA) du Japon a classé le XRP sous le régime de la loi sur les services de paiement bien avant le cycle actuel des réseaux sociaux. Il est traité comme un crypto-actif à des fins de paiement, évitant ainsi l’examen rigoureux appliqué aux valeurs mobilières par la SEC américaine lors de son litige avec Ripple.

SBI Holdings a créé la coentreprise SBI Ripple Asia dès 2016. Le consortium de banques régionales japonaises qui a ensuite exploré la technologie de Ripple pour les règlements domestiques et transfrontaliers est opérationnel, sous diverses formes, depuis près d’une décennie. Ce sont des faits documentés et vérifiés qui, par définition, sont déjà reflétés dans le prix du marché pour tout investisseur ayant suivi le XRP avec une diligence modérée.

🚨JAPANS SBI Just Told Washington To Pass The CLARITY ACT (So It Can Deploy Billions Into $XRP) + Ripple Is Building The Amazon Of Global Finance🏦



Featuring: @xrpmickle @iamkamstevenson pic.twitter.com/l0PRtejTUC — Jacob Metzger (@MasterHuzzah) June 1, 2026

Le développement réglementaire le plus récent concerne un projet d’amendement approuvé par le gouvernement visant à reclasser 105 crypto-actifs majeurs sous la loi sur les instruments financiers et les échanges (FIEA). Ce texte introduit des restrictions sur les délits d’initiés, des obligations de divulgation annuelle pour les émetteurs et des peines allant jusqu’à 10 ans de prison. Il s’agit d’un durcissement et d’une formalisation du cadre japonais, et non d’un pivot soudain vers plus de permissivité.

Parallèlement, une proposition visant à réduire le taux d’imposition maximal sur les cryptomonnaies de 55 % à un taux forfaitaire de 20 % pourrait, si elle est adoptée, modifier l’économie après impôts pour les traders et institutions locaux. Toutefois, cela reste une proposition législative et non un changement confirmé. Il convient également de noter qu’un rapport de marché affirmant que les achats de XRP en yens sur les bourses centralisées ont atteint 21,7 milliards de dollars entre juillet 2024 et juin 2025 (contre 4,7 milliards pour le Bitcoin) repose sur des données de flux dont la méthodologie n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Ce bilan prouve que le Japon est une juridiction structurellement favorable au XRP et que la relation entre SBI Holdings et Ripple offre à l’actif une visibilité inhabituelle. Il ne prouve cependant pas que les annonces de 2025 constituent des informations inconnues du marché lorsque le XRP s’échangeait déjà au-dessus de 2,00 $ plus tôt cette année.

Quels catalyseurs pourraient réellement faire bouger le XRP ?

Des développements réellement non intégrés par le marché qui justifieraient une réévaluation incluraient au moins l’un des éléments suivants : une résolution réglementaire aux États-Unis ouvrant la voie à un ETF XRP au comptant, des données de couloirs ODL montrant une croissance des volumes de transactions non encore absorbée par les marchés secondaires, ou de nouveaux flux institutionnels massifs provenant de dépositaires européens ou nord-américains.

Le cadre réglementaire japonais, en revanche, est connu. Les étapes parlementaires pour faire avancer le projet de loi lié à la FIEA et la réforme fiscale sont des points à surveiller, mais même s’ils sont adoptés, ils représenteraient une formalisation des conditions existantes plutôt qu’un choc structurel de la demande mondiale.

La possibilité que des filiales de groupes bancaires japonais soient autorisées à proposer directement des services de trading crypto, une piste évoquée dans des rapports récents, constituerait un catalyseur d’adoption plus significatif que ce qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Cela ouvrirait un canal de distribution institutionnel qui n’existe pas encore formellement.

Ce développement en est encore au stade de la discussion. Il n’est pas intégré dans les cours car il ne s’est pas encore concrétisé. Si cette avancée franchit le processus parlementaire, elle justifierait alors une réévaluation complète de la situation.