XRP Ledger : 3 milliards $ d’actifs réels tokenisés (RWA)

Le XRP Ledger a franchi la barre des 3 milliards de dollars en actifs réels tokenisés (RWA) le 3 mai 2026, marquant une progression fulgurante de 59 % en seulement 30 jours. À titre de comparaison, le registre de Ripple affichait moins de 1,9 milliard de dollars début avril, une croissance principalement portée par un groupe restreint d’acteurs institutionnels de premier plan.

Cette dynamique inclut le programme de tokenisation immobilière soutenu par le gouvernement via le Dubai Land Department, l’émetteur Archax (régulé par la FCA au Royaume-Uni) avec un pipeline d’émissions engagé de 1 milliard de dollars, ainsi qu’une base en pleine expansion de bons du Trésor américain tokenisés, selon les données on-chain corroborées par les services de suivi d’émissions.

Il ne s’agit pas d’un simple chiffre gonflé par l’élan général du marché. Cela reflète une convergence structurelle : les mises à jour du protocole, qui ont supprimé les derniers arguments techniques en faveur des blockchains privées, sont arrivées précisément au moment où les projets institutionnels passaient de l’examen juridique à l’émission réelle, concentrant une part disproportionnée de l’essor des RWA multi-chaînes sur un seul registre public nativement conforme.

RWA sur le XRPL : la composition réelle du registre Ripple

La composition de la base d’actifs tokenisés du XRPL a radicalement changé en six mois. Le Dubai Land Department (DLD), qui supervise toutes les transactions immobilières de l’émirat, a choisi le XRPL comme couche de règlement pour les jetons immobiliers libellés en AED, délaissant Ethereum, les consortiums de chaînes ou les registres privés permissionnés.

Cette décision, d’après les rapports de TokenForge HQ, résulte d’une évaluation délibérée de l’architecture de conformité du registre et de la finalité du règlement, plutôt que d’un pari spéculatif sur l’infrastructure.

Archax, la première plateforme d’échange de titres numériques régulée par la FCA au Royaume-Uni, a migré des actifs de qualité institutionnelle vers le XRPL au cours de l’année écoulée. Son pipeline annoncé de 1 milliard de dollars en titres tokenisés, prévu pour la mi-2026, représente un flux institutionnel engagé sur plusieurs classes d’actifs, y compris des fonds et des actions.

Lorsqu’une entreprise opérant sous la surveillance de la FCA choisit un registre public pour l’émission de titres, l’examen de conformité est déjà validé — la présence d’Archax sur le XRPL fait office de signal réglementaire autant que de signal de marché.

Les bons du Trésor américain tokenisés constituent le segment à la croissance la plus rapide. Les données suivies via Evernorth montrent que cette catégorie est passée d’environ 50 millions de dollars début 2025 à une position nettement plus importante au premier trimestre 2026, avec une accélération marquée après l’activation de l’amendement Permissioned Domains.

$XRP continues pushing to breach the yearly downtrend, but no confirmation yet pic.twitter.com/ZO6xC6mdv7 — Rand Group (@randgroup) July 27, 2026

Mises à jour du protocole : l’avantage technique du Mainnet

Trois développements ont convergé en avril 2026 pour stimuler cette hausse de 59 %. L’amendement Permissioned Domains a été activé sur Ripple le 2 avril 2026, après avoir franchi le seuil de 80 % d’approbation des validateurs requis pour les modifications du protocole XRPL.

Il permet aux émetteurs de créer des environnements de jetons restreints par KYC directement sur le mainnet public, supprimant ainsi ce qui constituait un argument institutionnel légitime en faveur du déploiement sur des chaînes privées.

Le DEX Permissionné (XLS-81), activé en février 2026, permet aux institutions régulées d’exploiter des marchés secondaires réservés aux membres pour les titres tokenisés au sein de l’échange décentralisé natif du XRPL, limitant l’accès aux participants vérifiés.

Un exemple concret de cette infrastructure de conformité illustre comment le protocole gère les flux réglementés sans avoir à les router hors du mainnet.

Ces fonctionnalités reposent sur les avantages structurels du XRPL par rapport à Ethereum pour les émetteurs institutionnels : des lignes de confiance (trust lines) qui filtrent les transferts de jetons au niveau du protocole, sans nécessiter la maintenance de contrats intelligents personnalisés.

À cela s’ajoutent des frais de transaction dérisoires, une finalité de règlement en 3 à 5 secondes sans risque probabiliste, et un alignement natif avec la norme ISO 20022 qui réduit les frictions d’intégration avec l’infrastructure bancaire correspondante mondiale.

(SOURCE: DefiLlama)

Part de marché et défi infrastructurel

Les 3 milliards de dollars du XRPL représentent environ 10 % du marché total des RWA multi-chaînes, qui a dépassé les 30 milliards de dollars en avril 2026 selon les données de CoinGecko pour Ripple.

La question analytique n’est plus de savoir si le registre peut héberger des actifs institutionnels régulés, mais si la couche d’infrastructure, les outils d’émission, les flux d’intégration KYC vers les lignes de confiance, les interfaces de marché secondaire conformes et le reporting de portefeuille peuvent être construits avec la qualité requise par le marché institutionnel.

La croissance des émissions documentée jusqu’en mai 2026 servira probablement de référence pour les entreprises évaluant l’opportunité de déployer des programmes de tokenisation RWA sur une infrastructure publique plutôt que privée. Les primitives du protocole sont en place ; la fenêtre de construction pour la couche applicative est désormais ouverte.