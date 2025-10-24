Trump concede la grazia al fondatore di Binance Changpeng Zhao

Il presidente degli USA Donald Trump ha concesso la grazia a Changpeng Zhao (noto anche come CZ), fondatore dell’exchange Binance.

La grazia segue la condanna di Zhao del 2023 per non aver mantenuto un adeguato sistema antiriciclaggio. Zhao aveva scontato una condanna a quattro mesi e si era dimesso dall’incarico di CEO nel 2024.

La Casa Bianca presenta la grazia come la fine della repressione delle criptovalute

Secondo il Wall Street Journal, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha descritto il caso di Zhao come parte di quella che ha definito la “guerra alle criptovalute” dell’amministrazione Biden . Nella sua dichiarazione, Leavitt ha affermato che Trump ha esercitato i suoi poteri costituzionali per “porre fine ai procedimenti giudiziari motivati ​​politicamente contro gli innovatori nel settore delle risorse digitali”.

Zhao è stato processato nell’ambito di un’indagine approfondita che ha portato Binance a pagare multe per oltre 4 miliardi di dollari per violazioni delle leggi finanziarie statunitensi.

Il perdono rafforza i legami tra Binance e gli alleati di Trump

Le speculazioni sulla grazia presidenziale si sono intensificate a settembre, quando Changpeng Zhao ha apportato piccole modifiche ai suoi profili social. La decisione arriva mesi dopo le segnalazioni di comunicazioni tra la cerchia di Trump e i dirigenti di Binance in merito a potenziali partnership; CZ e l’attuale CEO di Binance, Richard Teng, le hanno smentite.

Il Wall Street Journal ha riferito di aver ricevuto informazioni su colloqui tra i rappresentanti della famiglia Trump e Binance in merito a un investimento nella divisione statunitense della società. I ​​colloqui avrebbero coinciso con la campagna di Zhao per la richiesta di grazia, una mossa che ha sollevato questioni etiche sulla sovrapposizione di interessi politici e commerciali.

La strada è spianata per il ritorno di Zhao alle operazioni di criptovaluta

Zhao mantiene la maggioranza della proprietà di Binance, ma gli è stato impedito dalle autorità di regolamentazione statunitensi di ricoprire ruoli esecutivi. La grazia presidenziale non ripristina automaticamente la sua autorità in Binance. Tuttavia, elimina le restrizioni legali pendenti che hanno limitato la sua capacità di operare negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni.

Questa percezione è emersa con Binance quest’anno, ma potrebbe cambiare grazie alla grazia presidenziale di Trump. Gli osservatori del settore vedono la mossa come un potenziale catalizzatore per gli sforzi di Binance per riprendere le operazioni americane su larga scala e ricostruire la propria reputazione dopo anni di cause legali.