XRP: volumi in aumento e balzo di RLUSD verso quota $1,60

XRP viene scambiato vicino a 1,37$, in rialzo dell’1,5% nella giornata secondo i dati di CoinGecko, mentre il mercato assimila un nuovo report sulla liquidità che racconta una storia diversa rispetto al solo grafico dei prezzi. Meno trader stanno movimentando più XRP rispetto a qualsiasi altro momento dell’ultimo anno, e questa concentrazione sta ora plasmando il comportamento del supporto dell’order-book tra 1,32$ e 1,38$.

L’XRP Liquidity Report del Q2 2026 di Evernorth, disponibile nel comunicato stampa ufficiale, ha rilevato che il volume degli order-book sull’XRP Ledger è aumentato del 79% su base annua, raggiungendo una media giornaliera di 3,57 milioni di XRP, nonostante il numero di account che effettuano tali operazioni sia sceso del 40%, passando da 1.864 a 1.111.

Il volume medio per trader è quasi triplicato, passando da 1.072 XRP a 3.217 XRP al giorno. I saldi di RLUSD sul ledger sono balzati del 642%, raggiungendo i 4,26 miliardi di dollari detenuti. Gli order-book rappresentano ora l’81% del volume totale degli exchange decentralizzati, rispetto al 54% di un anno fa.

Questo tipo di concentrazione solitamente indica una di due cose: l’infrastruttura istituzionale che assorbe il flusso retail, o un mercato che si sta assottigliando in vista di un movimento più ampio. L’analisi tecnica che segue delinea i percorsi che XRP deve intraprendere per spingersi verso 1,60$ e oltre.

Il prezzo di Ripple può mantenere 1,38$ e puntare a 1,60$ a settembre?

ripple:native Update:



After the strong breakout and massive move higher, XRP is now cooling off and consolidating around the lower $1.30 area, which is acting as an important support zone.

The RSI was heavily overbought after the rally, and this pullback looks like a healthy… pic.twitter.com/VIotbtdJj9 — Cryptorphic (@Cryptorphic1) September 3, 2026

L’attuale quotazione di XRP a 1,37$ si colloca all’interno di una fascia ristretta che, unita ai dati pivot di Investing.com, segnala una forte compressione; il range giornaliero si è mosso tra 1,3409$ e 1,373$, uno spread di appena tre centesimi.

Questa fase di stasi segue l’impennata del 71,8% registrata da XRP in agosto, che ha visto il prezzo passare da circa 0,988$ a 1,698$, seguita da un ritracciamento di quasi il 20% fino all’attuale base di supporto tra 1,32$ e 1,38$. Questa zona è definita dall’analisi di Bittime come il “supporto principale” poiché detiene il maggior volume storico di scambi.

Scenario Bull: una chiusura sopra 1,60$ apre la strada verso 1,68$–1,72$, per poi puntare a 1,86$–2,00$, secondo le prospettive di settembre di Bitrue.

Scenario Base: continuazione del consolidamento nella fascia 1,32$–1,38$ in attesa che la concentrazione degli order-book si risolva in una direzione precisa.

Scenario Bear: una rottura sotto 1,32$ rischia un ritracciamento verso il pavimento macro di 1,15$–1,20$, e infine verso la zona a lungo termine di 0,60$–0,80$ che tiene dal 2017.

I trader che monitorano le condizioni di rimbalzo e la struttura dei minimi crescenti (higher-low) cercheranno conferme prima di aumentare le dimensioni delle posizioni.

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LiquidChain punta al potenziale da “early mover” mentre XRP testa i livelli chiave

Chiunque abbia mantenuto XRP durante la corsa di agosto sta ottenendo guadagni reali, e il balzo del 79% nel volume degli order-book conferma che l’utilità principale dell’asset, la liquidità transfrontaliera, è ancora efficace.

Tuttavia, con una capitalizzazione di mercato già nell’ordine delle decine di miliardi, un movimento da 1,36$ a 2,00$ rappresenta un guadagno del 47%, non un multiplo. Questo calcolo sta spingendo alcuni trader verso progetti infrastrutturali in fase iniziale dove il tetto massimo non è stato ancora prezzato dal mercato.

LiquidChain ($LIQUID), un progetto Layer 3, si propone come lo strato di connessione per risolvere la frammentazione della liquidità suggerita dalle dinamiche di XRP, fondendo la liquidità di Bitcoin, Ethereum e Solana in un unico ambiente di esecuzione.

Il prezzo attuale della prevendita è di 0,014951$, con 960.022,61$ raccolti finora, un traguardo significativo per una ICO crypto focalizzata sulla community.

La proposta si basa sulla Single-Step Execution e su una Deploy-Once Architecture, che consente agli sviluppatori di costruire una sola volta e raggiungere tutti e tre gli ecosistemi, evitando di frammentare la liquidità tra diverse catene.