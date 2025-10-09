AIが選ぶ仮想通貨3選｜ドージコイン超えのリータンも？

AIを活用した分析システムDeepSeekは9日、2025年に大きな成長が見込まれる暗号資産（仮想通貨）として複数のプロジェクトを選出しました。

AIが選定に関わったテスト用トークンが価格を上げるなど、その分析能力に市場の注目が集まっています。

本記事では、現在プレセールが実施されている3つの有望なプロジェクトについて、その詳細を検証します。

Bitcoin Hyper｜ビットコインの課題に挑む

DeepSeekが最初に挙げたのは、ビットコイン（BTC）のスケーラビリティ問題の解決を目指すBitcoin Hyper（HYPER）です。

このプロジェクトは、ビットコインの強固なセキュリティを維持しつつ、ソラナ（SOL）の高速処理能力を統合することを目指しています。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシンの活用により、約2秒という高速な取引処理を実現します。

この技術的な革新が、多くの専門家から高い評価を受けています。

プレセールでは既に2200万ドル以上を調達しており、現在は年利51%のステーキング報酬を提供中です。

イーサリアム（ETH）やテザー（USDT）、バイナンスコイン（BNB）を使用して、公式サイトからHYPERは購入可能です。

2025年第4四半期には取引所への上場を計画しています。

専門家はBitcoin Hyperの将来価格が2380%上昇する可能性を分析しており、ビットコイン基盤のDeFi分野で期待されるプロジェクトと位置づけられています。

Maxi Doge｜ドージコイン今後に影響を与える新たなミームコイン



AIが次に注目するミームコインとして、筋肉質なマスコットが特徴のMaxi Doge（MAXI）が登場しました。

従来のドージコイン（DOGE）とは一線を画し、より積極的な投資家文化を体現するプロジェクトとして設計されています。

プレセールは50段階に分けて価格が上昇する仕組みで、既に280万ドルを調達しています。

イーサリアム（ETH）やテザー（USDT）などでMAXIを買うことができます。

総供給量は約1502億枚に固定されており、インフレによる価値の希薄化を防ぎます。

現在、年利119%という非常に高いステーキング報酬を提供している点も大きな魅力です。

専門家からは、Maxi Dogeの将来価格は、今後12倍から16倍の成長ポテンシャルがあるとの予測も出ています。

Maxi Dogeの動向は、ドージコイン今後の動向に影響を与えると見込まれています。

PEPENODE｜マイン・トゥ・アーン機能を導入



PEPENODE（PEPENODE）は、世界で初めてマイン・トゥ・アーン機能を導入した画期的なプロジェクトです。

高価な機材を一切必要とせず、誰でも仮想的なマイニングでミームコインを獲得できる点が大きな特徴となっています。

現在のプレセール価格は0.0010918ドルで、公式サイトを通じて、PEPENODEの購入は可能です。

年利1162%という非常に高いステーキング報酬を提供しており、そのPEPENODEの将来性から既に170万ドル以上の資金調達に成功しました。

さらに、マイニングで使われたトークンの70%が永久に焼却される仕組みも採用しています。

このデフレモデルがトークンの希少性を高め、長期的な価格上昇を促す要因として期待されています。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。