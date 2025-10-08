FARTCOIN、95%上昇予測｜ドージコインに続くミームコインも浮上

2025年10月7日 – 大手DiscordコミュニティであるWealth Groupのアナリストによると、Fartcoin（FARTCOIN）は現在の価格から95%上昇する可能性があります。

この値動きを狙い、Fartcoinをパッシブに獲得できる初のマイン・トゥ・アーン型プロジェクトとしてPEPENODE（PEPENODE）が注目されています。

このプラットフォームは、FARTCOINやぺぺコイン（PEPE）など複数のミームコインを、ゲーム感覚で戦略的にマイニングできる珍しい仕組みを提供します。

Build your ServerRoom → Mine your memes → Get your bag ⛏🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/KfIwAaXlwX — PEPENODE (@pepenode_io) October 8, 2025

FARTCOINに強気の反転サイン、ドージコイン今後に影響？

アナリストのEliZ氏が、FARTCOINの日足チャートに強気相場への転換を示唆するダブルボトムパターンを発見しました。

これは、買い手が着実に売り圧力を吸収していることを示しています。

現在0.73ドル台で取引される同コインが、0.78USDTの確認ゾーンを明確に上抜ければ、最大目標である1.44USDTへの道が開かれる可能性があります。

市場が最も強い四半期に入る中、この回復が実現すれば、ドージコイン（DOGE）に続く代表的なミームコインとしての地位を取り戻すかもしれません。

また、関連する仮想マイニングゲーム系銘柄PEPENODEでは、FARTCOINなどを獲得できます。

FARTCOINの動向は、主要ミームコインのドージコイン今後にも影響を与えます。

FARTCOINを稼ぐ、次世代ミームコインマイニングゲームとは？

PEPENODEは、暗号資産（仮想通貨）マイニングを戦略ゲームとして再構築したプロジェクトです。

プレイヤーはPEPENODEトークンでノードを購入・配置し、効率的なマイニング設備を構築して報酬を得ます。

ライブダッシュボードで自身の採掘能力や産出量を確認でき、リーダーボードの上位に入賞すれば追加報酬も獲得可能です。

報酬にはPEPENODEだけでなく、FARTCOINやPEPEといった主要ミームコインも含まれる。

アナリストがFARTCOINの価格上昇を予測する中、プレイヤーはゲームを通じて同コインを稼ぎ、市場価格の上昇から利益を得るチャンスがあります。

高価な機材なしでドージコインのようなミームコインを稼げる仕組みが、多くの投資家から注目を集めています。

プレセールで170万ドル調達のPepeNodeに投資家が注目

採掘して稼ぐという独自モデルを持つミームコインPEPENODEが、プレセールで170万ドルもの資金を集め、投資家の関心を集めています。

このプロジェクトの最大の特徴は、ゲーム内で消費されたトークンの70%が永久に焼却されるデフレ型の仕組みです。

これによりトークンの希少性が高まり、資産価値の上昇が期待されます。

この革新性が評価され、著名なインフルエンサーからも2025年に注目すべき銘柄として言及されています。

現在プレセール期間中で、公式サイトからクレジットカード等で購入可能です。

年利740%のステーキングも提供されており、プロジェクトはCoinsultによる監査も完了しています。

