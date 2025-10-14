AI予測｜リップル・柴犬コイン・ドージコイン、今後年末に高騰か？

This content is provided by a sponsor

中国のAIアシスタントであるDeepSeekは10日、リップル（XRP）、柴犬コイン（SHIB）、ドージコイン（DOGE）の価格が2025年第4四半期に急騰するとの予測を公開しています。

暗号資産（仮想通貨）市場でUptoberと呼ばれる10月は、歴史的に相場が上昇しやすい月として知られています。

米国の規制当局が仮想通貨に関する包括的な法整備を進めており、その実現が近づくにつれて、DeepSeekのデータに基づいた価格予測が現実味を帯びてきます。

リップルは年末までに10ドル到達か

DeepSeekは、リップル社のリップルが今後年末までに、現在の価格2.82ドルから4倍近い10ドルに達する可能性があると予測しています。

13年目を迎えるこの国際送金トークンは、強い回復力を見せています。

米証券取引委員会（SEC）との5年間にわたる法廷闘争でリップル社が勝訴したことを受け、7月18日には2017年以来の史上最高値となる3.65ドルを記録しました。

DeepSeekによりますと、リップルが7月の高値を決定的に超えれば、マクロ経済や規制の動向が良好であることを前提に、来年1月までに10ドルを超える可能性があります。

過去12ヶ月でリップルは437%上昇しており、ステーブルコインを除く主要な仮想通貨の中で最も高いパフォーマンスを示しています。

同期間でビットコイン（BTC）は100%、イーサリアム（ETH）は82%の上昇でした。

市場関係者は、10月の季節的な強気相場、ETF承認、米国の包括的な仮想通貨法整備などが上昇の要因になると見ています。

ミームコイン柴犬コインとドージコインにも強気予測

DeepSeekの予測はミームコインにも及んでいます。

2020年に登場した柴犬コインは、現在70億ドルの時価総額を持つドージコインの競合です。

現在の価格は0.00001203ドルですが、DeepSeekは年末までに最大8倍となる0.00005ドルから0.0001ドルの範囲に達する可能性があると見ています。

この予測の背景には、プロジェクト独自のレイヤー2ネットワークShibariumによる実用性の向上が挙げられます。

一方、2013年にミームとして始まったドージコインは、時価総額380億ドルを誇るトップ10の仮想通貨に成長しました。

現在のドージコインは約0.25ドルで、過去1年間で価値は2倍以上になっています。

DeepSeekは、ドージコインが今後、年末までに1.50ドルから3ドルの間で取引されると予測しています。

テスラ社での決済採用や、ペイパル、レボリュートでの対応も価格を後押しする材料となっています。

新星ミームコインMaxi Dogeのプレセール

大手銘柄の予測と並行して、新しいミームコインであるMaxi Doge（MAXI）も注目を集めています。

同プロジェクトはプレセールですでに360万ドル以上を調達しました。

Maxi Dogeはドージコインの派生プロジェクトと位置づけられ、フィットネス文化とミームの拡散力を融合させたブランドを構築しています。

イーサリアム基盤のERC-20トークンで、総供給量1502.4億枚のうち25%はマーケティングやコミュニティ成長のための基金に割り当てられます。

プレセール期間中にはステーキングも可能で、最大84%のAPYを提供しています。

トークンは現在0.000263ドルでプレセール販売されており、公式サイトから、仮想通貨またはクレジットカードでMAXIトークンの購入は可能です。

Maxi Dogeの将来性に、投資家の注目が集まっています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。