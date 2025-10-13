リップル、300億ドル流入でV回復｜次に狙うアルトコインは？

This content is provided by a sponsor

リップル（XRP）は12日、その歴史上でも最大級の1日の下落の後、24時間以内に約300億ドルの資金流入を記録し、劇的な回復を見せました。

記事執筆時点で、リップルの時価総額は1433億ドルに達しており、これは前日の1148億ドルから285億ドルの増加を意味します。

この回復は、10日に暗号資産（仮想通貨）が前例のない売り浴びせに見舞われたわずか1日後の出来事です。

仮想通貨市場の暴落と回復の背景

この瞬間的な暴落の間、リップルの市場価値はわずか30分で50%も急落しました。

当該崩壊は、仮想通貨セクター全体で発生した190億ドル規模の清算の波の一部であり、主要なトークンが軒並み急落しました。

この突然の暴落は、トランプ大統領が中国製品に対する100%の関税と、重要なソフトウェアに関する新たな輸出規制を発表したことに端を発する市場全体の売りが原因とされています。

この動きは世界市場を動揺させ、投資家をリスク回避の姿勢に向かわせました。

市場の構造的弱点と今後の見通し

パニック売りが広がるにつれて、ビットコイン（BTC）や主要なアルトコインも急落しました。

高レバレッジや不安定なステーブルコインといった仮想通貨セクター内の構造的弱点も下落を加速させたと見られています。

一部のアナリストは、この調整は短期的なものであり、待望の現物リップルETFがSECに承認されれば、大規模な機関投資家からの資金流入への道が開かれる可能性があると指摘しています。

しかし、リップルの将来価格は依然として不安定な状況が続いています。

ビットコインの能力を引き出す新たなアルトコイン

変動の激しい市場の中、投資家はファンダメンタルズが強く将来性の高いプロジェクトに注目しています。

特に、ビットコインの潜在能力を引き出す技術は次なる成長の鍵とされ、その中でもレイヤー2ソリューションBitcoin Hyper（HYPER）が大きな注目を集めています。

このプロジェクトは、ビットコインの取引速度の遅さや手数料の高さを、ソラナ（SOL）の高速技術を活用して解決し、超高速・低コストな取引環境の実現を目指します。

その期待感からプレセールではわずか数週間で2300万ドルもの資金調達に成功しました。

HYPERは現在0.013115ドルで販売されており、公式ウェブサイトから仮想通貨またはクレジットカードを利用して、Bitcoin Hyperは購入できます。

初期参加者には最大年率50%のステーキング報酬が提供されるなど、魅力的なインセンティブも用意されています。

ビットコインエコシステムの次なる飛躍を担う可能性を秘めたHYPERトークンの将来性に、多くの投資家が注目しています。

