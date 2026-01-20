アクシーインフィニティのアルトコインAXSがbAXS発表で急騰

This content is provided by a sponsor

ブロックチェーンゲームのアクシーインフィニティは18日、新たなトークン「bAXS（Bonded AXS）」を発表しました。

暗号資産（仮想通貨）市場では、同ゲームのネイティブトークンであるAXSが急騰しています。

AXSは16日時点で約1.06ドルだったものの、18日には一時2.14ドルまで上昇し、約2倍の水準を記録しました。その後はやや調整し、現在は1.8ドル付近で推移しています。

こうした価格変動は、同プロジェクトによる新たな発表と時期が重なっていることから、市場の注目を集めています。

アルトコイン市場でAXSが再注目、bAXSが示す将来性

価格上昇の背景には、新トークン「bAXS」の発表があります。開発チームによると、bAXSはAXSと1対1の割合で裏付けられたトークンです。

この新トークンは、エコシステム内での価値循環を促進し、参加者に報酬を還元することを目的に設計されています。

プロジェクト側は、これをデジタル国家としての安全性を高めるための重要な進化と位置づけています。

こうした動きを受け、投資家の間では、AXSを有力なアルトコインの一つとして再評価する動きが広がっています。

将来的な成長余地を見据え、仮想通貨の長期保有対象として注目する声も増えています。

エコシステムの強化と今後の展望

アクシーインフィニティは、参加者同士の強固な協力を重視する姿勢を示しています。同プロジェクトは、コミュニティが連携することで生存能力が高まるという理念を掲げています。

また、次期タイトルとなるゲームの一部も公開されました。開発チームは2026年を変革の年と位置づけており、エコシステム全体の強化に向けた取り組みを加速させています。

こうした一連の動きは、かつての仮想通貨バブル期を思い起こさせる盛り上がりをコミュニティにもたらしています。

今回のbAXS発表が価格上昇に直接的な影響を与えたかは明確ではありませんが、投資家やユーザーの関心が高まっていることは確かであり、今後の開発動向や市場の反応が注目されます。

ソラナチェーンで台頭する新たな勢力

既存の有力プロジェクトがエコシステムを強化する一方で、市場全体では新たな投資機会を模索する動きも活発化しています。

特にソラナブロックチェーン上では、ユニークなコンセプトを掲げたミームコインが次々と登場しており、投資家の関心を集めています。

中でも「Maxi Doge（MAXI）」は注目度が高まっているプロジェクトです。

従来の可愛らしい犬系コインとは異なり、筋肉質な柴犬をマスコットに採用し、最大1000倍のレバレッジ取引をテーマに、高リスク・高リターンを志向するトレーダー向けの戦略を展開しています。

Maxi Dogeはステーキング機能を備え、トークン保有者は報酬を得られる仕組みを提供。プレセール段階で既に450万ドル以上を調達しており、スマートコントラクトはSolidProofおよびCoinsultによる監査を完了して透明性と安全性を確保しています。

市場分析では、上場後の価格上昇が期待され、2026年末までの大幅成長も予測されています。

こうした差別化されたミームコインMaxi Dogeは急速に注目を集め、早期参入を検討する投資家も増えています。

