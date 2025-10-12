ビットコイン急落も強気継続？市場混乱の裏で新興銘柄が35億円調達

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）の急落は、市場に衝撃を与えました。背景には、ドナルド・トランプ大統領がが中国製品への100％の追加関税を表明し、リスク回避の動きが広がったことがあります。

一方で、長期的な視点では依然として強気な見方が根強い状況です。2024年後半以降、企業や機関投資家による買いは過去最高水準に達しており、その需要はマイナー（採掘者）の供給量を大きく上回っています。

この需給の不均衡は、今回の下落が強気相場の終わりではなく、次の上昇に向けた健全な調整局面であることを示しています。

機関投資家の需要が供給を上回り続ける

機関投資家によるビットコインの需要は、依然として供給を大きく上回る状況が続いています。

企業やファンドによる大規模な買いが新規供給を吸収しており、ビットコインの希少性を一段と高めていることが価格を下支えする要因となっています。

この希少性は、長期的な上昇トレンドを支える原動力でもあります。大口の買い注文は主要なサポートライン付近に集まり、下値の堅さを示しています。

また、各国の金融緩和政策によるインフレ懸念が高まる中で、ビットコインが「デジタルゴールド」として再び注目を集めている点も見逃せません。

市場関係者の間では、こうした需給の構造的な不均衡が続く限り、短期的な調整があってもビットコインは今後も上昇基調を維持するとみられています。

特に、機関投資家の資金流入が継続する限り、中長期的な強気トレンドは揺らがないとの見方が強まっています。

ビットコイン関連銘柄が35億円のプレセール資金調達

今回のビットコインの急落は、長期的な強気相場における健全なリセットであり、過熱感を冷ます一方で、長期保有者にとっては買い増しの好機ともなっています。

企業や機関投資家による需要の増加、そして法定通貨の価値低下を背景に、今後も中長期的な上昇が見込まれています。

また、注目すべきはビットコイン本体の価格動向だけでなく、そのエコシステムの進化です。

特に、取引速度や手数料の課題を解決するスケーラビリティ対策として期待されているのが、レイヤー2ソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）です。

同プロジェクトは、先端技術であるZK-Rollupを活用し、より高速で低コストな取引を実現することを目指しています。

さらに、スマートコントラクト機能の導入によって、ビットコインのユースケース拡大にも貢献する見込みです。

Bitcoin Hyperへの市場からの期待は非常に高く、現在進行中のプレセールでは総額2300万ドル（約35億円）を超える資金を調達。多くの投資家が早期にHYPERトークンを購入し、将来の成長に備えています。

Bitcoin Hyperは今後、ビットコインの新たなレイヤー技術として市場インフラの一部を担う存在になる可能性があり、次世代の仮想通貨エコシステムを築く重要なプロジェクトとして注目が高まっています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。