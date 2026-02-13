ビットコインから30兆円流入か、大手機関CEOおすすめの仮想通貨市場

This content is provided by a sponsor

デジタルカレンシーグループ（DCG）のバリー・シルバートCEOは11日、今後数年間でビットコイン（BTC）の資本の5％から10％が、新たな成長分野への大規模な資金移動が起こると述べた。

現在の市場規模を考慮すると、この移動額は1000億ドルから2000億ドルに達する計算だ。

同氏は、この資金移動が「非対称な投資機会」をもたらすと主張。ビットコインは分散型ポートフォリオの中核であり続けるものの、特定のアルトコインが高いリターンを生む可能性があるという。

ビットコインの資金はどこへ向かうのか？

シルバート氏は、ビットコインがかつて持っていた「匿名の現金」という物語はもはや成立しないと指摘した。

ブロックチェーン分析企業の技術向上により、オンチェーン上の取引は高度に追跡可能となっているためだ。

ビットコインの開発コミュニティは、セキュリティと分散性を最優先事項としている。そのため、監査可能性や規制遵守を損なうような大幅な変更をプロトコルに統合する可能性は低いとみられている。

一方で、デジタル通貨における機能性やプライバシー保護への市場需要は依然として存在する。

具体的な銘柄として、シルバート氏はいくつかのおすすめ仮想通貨に言及した。

一例としてジーキャッシュ（ZEC）には、100倍、500倍、さらには1000倍のリターンの可能性があると指摘した。

シルバート氏は「金融プライバシーは基本的な権利である」と強調し、個人および機関投資家の間で、より高度な機能を持つ資産への関心が高まっていると述べた。

Bitcoin Hyperが切り開く新たな可能性

現在のビットコインの時価総額は巨大であり、ここからさらに仮想通貨1000倍のリターンを期待するのは現実的ではない。

そのため、投資家はより時価総額が小さく、技術的な優位性を持つプロジェクトに目を向け始めている。

規制環境の変化も、この議論を後押ししている要因の一つだ。市場では、単なる価値の保存手段としてだけでなく、ビットコインのネットワークを活用しつつ、より高速で機能的なレイヤー2ソリューションへの関心が高まっている。

そうした中で、ビットコインの堅牢性と最新の技術トレンドを融合させたプロジェクトとして注目を集めているのがBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコイン上に構築されたレイヤー2ネットワークであり、ソラナの仮想マシン（SVM）エンジンを採用している点が大きな特徴だ。

これにより、ビットコインのセキュリティを維持しながら、ほぼ瞬時の取引と低コスト化を実現している。

単なるミームコインとしての側面を持ちつつも、ビットコインベースのDeFiアプリケーションや決済システムの基盤となることを目指しており、実用性と話題性を兼ね備えている。

現在、Bitcoin Hyperはプレセールの段階にあり、執筆時点で3,100万ドル以上の調達に成功している。

プレセールは公式サイト等を通じて行われており、イーサリアム（ETH）やUSDTなどで購入が可能となっている。

シルバート氏が指摘するように、ビットコインからの資金移動が現実のものとなれば、Bitcoin Hyperのようなビットコインの機能を拡張しつつ高い成長余地を持つプロジェクトが、次の強気相場における台風の目になるかもしれない。

