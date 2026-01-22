ビットコイン調整局面で存在感を高めるアルトコインと新興L2とは？

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）はこのほど、地政学的リスクの高まりによって市場心理が冷え込んだ影響を受け、大きな調整局面に入りました。

発端となったのは、ドナルド・トランプ氏の発言を受けた米国とEU間の貿易摩擦への警戒感です。

関税強化や通商関係の悪化が意識され、株式市場を中心にリスク回避の動きが広がりました。

この流れを受けてドル高が進行し、リスク資産全般に売り圧力が波及しました。

ビットコインも短期的にはリスク資産として扱われ、高値圏で積み上がっていた先物ポジションの解消や利益確定が重なり、下落が加速しました。

一方で、米国証券取引委員会（SEC）が規制を明確化すれば、市場環境は転換点を迎えます。

実際、夏以降はビットコインの市場占有率が低下傾向にあり、資金分散が進行しています。

この動きは、リップル（XRP）やドージコイン（DOGE）といった主要アルトコインにとって追い風となる構図です。

次の相場局面では、これらの銘柄に資金が向かう環境が整っています。

調整局面で注目されるリップル、ETF承認が鍵

リップルは時価総額1184億ドル規模に達し、銀行や金融機関向けに設計された決済インフラとして、国際送金の近代化を進めています。

同社は、SWIFTに代表される既存の国際送金システムを、より高速かつ低コストな仕組みに置き換えることを目的としています。この取り組みにより、送金効率と透明性の向上が実現されています。

リップルの国際的な評価も高まっています。国連資本開発基金やホワイトハウスといった主要機関からも言及され、実用的な決済ソリューションとしての有効性が強調されています。

リップルは、SECとの法的紛争終結後、2025年半ばに3.65ドルの高値を記録しました。その後は市場全体の調整局面と重なり、約48％下落して1.90ドル前後で推移しています。

現在の価格調整局面では、米国におけるリップル現物ETFの動向が重要な焦点となっています。

ETFを通じて規制下での投資環境が整えば、機関投資家の資金流入が進み、リップルはビットコインに続く有力なアルトコインとして再評価される流れが強まります。

ETF承認と規制指針の明確化が進めば、市場では第2四半期に向けて5ドル水準を意識する展開が期待できます。さらに長期視点では、2027年に向けて10ドル水準を目標とする見方も広がっています。

再評価が進むドージコインの市場ポジション

ドージコインは2013年に誕生し、現在では最大規模のミームコインとして広く認知されています。

時価総額は約210億ドルに達しており、著名人からの支持を背景に、仮想通貨市場だけでなく主流カルチャーの一部としての地位を築いています。

ドージコインは流動性が高く、価格動向はビットコインやイーサリアム（ETH）と連動する場面が多い点も特徴です。

そのため、市場全体のトレンドが強まる局面では、値動きが加速しやすいアルトコインとして注目されます。

米国の仮想通貨規制が第1四半期にかけて整理されれば、投資環境の不透明感は後退します。

その結果、ドージコインは現在の0.12ドル水準から春に向けて0.50ドル近辺まで評価が切り上がる展開が意識されます。

実用面でも、ドージコインの存在感は拡大しています。

テスラは一部商品の決済手段としてドージコインを採用しており、ミームコインにとどまらない実需の広がりを示しました。

さらに、PayPalやRevolutといった決済プラットフォームも対応しており、日常的な利用シーンが着実に増えています。

こうした背景から、ドージコインは話題性だけでなく実用性を伴うアルトコインとして、多くの投資家から継続的に注目されています。

次世代レイヤー2として期待される新興アルトコイン

主要アルトコインへの関心が高まる中、ビットコインを次の成長フェーズへ導くレイヤー2市場が活発化しています。

その中で存在感を強めているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

同プロジェクトは、ソラナ仮想マシンを採用することで高速な取引処理と手数料の大幅な削減を実現し、高度なスマートコントラクト機能を備える設計となっています。

これにより、従来のビットコインネットワークでは難しかった柔軟なアプリケーション開発が可能になります。

さらに、分散型ガバナンス機構とクロスチェーン転送を効率化するブリッジ機能を統合し、エコシステム全体の拡張性を高めています。

現在実施中のプレセールでは、累計3080万ドルを調達しました。

スマートコントラクトの監査において重大な問題は確認されておらず、HYPERトークンはネットワーク手数料の支払いやガバナンス投票に使用されます。

プレセール期間中はトークンのステーキングが可能で、参加者は報酬を受け取れます。年換算利回りは最大38％に設定されていますが、参加者数の増加に応じて報酬率が調整される仕組みです。

プレセール終了後は主要取引所への上場が予定されており、Bitcoin Hyperはビットコインネットワークの進化を支える次世代レイヤー2として、市場での役割を明確にしています。

Bitcoin Hyperを見てみる next

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。