BTC・ETH関連ETFから大幅資金流出｜市場の関心は新しい仮想通貨へ

ビットコインETFは、2026年2月2日から6日までの1週間で合計3億1807万ドルの純流出を記録した。

週の前半に売りが先行し、3日には2億7202万ドル、4日には5億4494万ドルが引き出された。

5日も4億3415万ドルの流出が続いたが、6日に3億7115万ドルの大幅な流入があり、週間での流出額を一部相殺した。

アルトコインETFも資金流出

市場の弱気ムードが広がる中、アルトコイン関連の現物ETFでも資金流出が目立った。

イーサリアム（ETH）現物ETFは、2月2日から6日までの期間に1億6585万ドルの純流出となり、特に5日には売りが集中。フィデリティのFETHを中心に資金が流出した。

一方、ソラナ（SOL）現物ETFは、ビットコインやイーサリアムの流出が続く中、5日に一時的な流入を記録するなど底堅さも見せたが、週間では892万ドルの純流出で取引を終えた。

その中で、リップル（XRP）関連のETF商品は同期間に3904万ドルの純流入を記録し、主要な暗号資産（仮想通貨）ETFの中で唯一のプラスとなった。

投資家の関心は、従来の大型銘柄だけでなく、今後の成長が期待される新しい仮想通貨や関連商品へも広がっていることがうかがえる。

今回の広範な資金流出は、仮想通貨市場全体に広がるリスクオフムードが主な要因とみられる。

2月6日までの1週間で、デジタル資産投資商品全体から約17億ドルが流出したとされ、投資家の行動に変化が見られる。

市場のリスクオフと機関投資家の動向

ビットコイン価格の急激な調整局面を受け、市場全体を覆う不確実性は一段と高まりを見せている。

高値からの大幅な下落を嫌気し、機関投資家などの大口プレイヤーは、リスク回避の姿勢を強め、資金をより安全性の高い伝統的資産（債券やゴールド）や現金ポジションへと退避させている可能性が高い。

この市場の迷いは、現物ETFのフローにも顕著に表れている。

これまで相場を牽引してきたブラックロックのIBITやフィデリティのFBTCといった主要銘柄においてさえ、日替わりで資金の流出と流入が激しく入れ替わる不安定な展開が確認された。

これは、投資家の確信度が低下しており、短期的な方向感を模索している現状を浮き彫りにしている。

その一方で、6日に再びビットコインETFへの資金流入が観測されたことは、市場心理における底打ちの初期シグナルとも受け取れる。

一部の機敏な機関投資家やスマートマネーは、今回の大幅な価格調整を押し目買いの好機と捉え、割安感の出た水準でのポジション再構築に静かに動き出している模様だ。

新しい仮想通貨への注目

こうした市場の調整局面において、投資家の視線は既存の主要銘柄だけでなく、ビットコインのエコシステムを拡張する新たなプロジェクトにも向けられている。

特に、ビットコインの堅牢なセキュリティと他チェーンの利便性を融合させた技術への関心が高まっている。

その筆頭として注目されているのがBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発され、ソラナの仮想マシン（SVM）エンジンを活用することで、高速かつ低コストな取引を実現するとされている。

これにより、ビットコインネットワーク上でDeFiやスマートコントラクトの実行が可能になると期待されている。

Bitcoin Hyperは現在開催中のプレセール段階で3130万ドル（約49億円）の資金調達に成功し、高いステーキング報酬（APY37％）や将来的なバイナンスなどの主要取引所への上場観測も相まって、コミュニティ内での熱気が高まっている。

市場全体が次のトレンドを模索する中、ビットコインのブランド力と最新技術を組み合わせたBitcoin Hyperは、次なる強気相場の主役候補として監視しておくべき銘柄の一つと言えるだろう。

