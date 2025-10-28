ビットコイン、11.6万ドルに回復｜2500万ドル調達のBTC系も浮上

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）は27日、11万6000ドル台に回復しました。

同時に、ビットコインレイヤー2のBitcoin Hyper（HYPER）のプレセール資金調達が2500万ドルに達しました。

最新の開発アップデートでは、エコシステムの長期成長に必要な基盤となる中核インフラの構築に焦点を当てています。

ビットコイン反発、市場心理改善と利下げ観測が背景

ビットコインは昨日、10月13日以来初めて11万6000ドル台を回復しました。

これは過去最高値12万6000ドルから10万4000ドルまで下落した後の反発です。

この上昇は、米中が新しい貿易の枠組みで合意したとの報道を受け、投資家心理が改善した株式市場の反発と連動しています。

また市場は、29日のFOMCでの0.25%利下げを織り込んでいます。

10月の上昇は+1.29%に留まっていますが、11月は歴史的に平均46%の上昇を記録しており、来月への楽観論も出ています。

ビットコイン将来の需要には、実用性と拡張性をもたらす新しいレイヤー2のBitcoin Hyperも重要視されています。

Bitcoin Hyper、レイヤー2インフラ強化のアップデートを公開

Bitcoin Hyperが、より高速で信頼性の高いレイヤー2ネットワークの基盤を築く、大規模な開発者向けアップデートを公開しました。

このアップデートでは、RPCエンドポイントやノードソフトウェアなど、軽量でモジュール式のツール群が導入されます。

これらはソラナ（SOL）の開発ツールに着想を得つつ、Bitcoin Hyper用にカスタマイズされており、開発の効率化を目的としています。

RustベースのSDKや既存のAPIなどとの互換性も維持されます。

これにより開発者は、新たなコーディングを学ぶ必要なく、ビットコインの堅牢なセキュリティ基盤の上で、ソラナ仮想通貨と同等の速度を持つアプリケーションを迅速に構築できます。

ネットワークは分散化、信頼性、透明性を重視して設計されており、Bitcoin Hyperがその使命に向けて着実に前進していることを示しています。

Bitcoin Hyper、ビットコイン今後を実用的な燃料HYPERで動かす

Bitcoin Hyperは、ビットコインのレイヤー2ソリューションです。

独自技術のカノニカルブリッジにより、BTCをロックしてソラナ級の速度で動作するラップド版BTCを作成します。

これにより、BTCは単なる価値の保存手段から、DeFiやゲームで使える交換媒体へと進化します。

HYPERトークンは、このエコシステムを動かす燃料の役割を担います。

ガス代の支払いや、ガバナンス、年率47%のステーキングに使用されます。

現在、HYPERのプレセールが公式サイトで実施されています。

SOL、ETH、USDT、クレジットカードなどで購入可能です。

詳細は公式サイトやTelegram、Xで確認できます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。