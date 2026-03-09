ビットコイン価格、ETF流入が支えに｜新しい仮想通貨にも資金流入

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）はこのほど、一時7万ドル台まで回復を見せたのち、現在は6万ドル台を推移しています。

しかし、現物ビットコインETFは、2週連続の資金流入を記録。米国・イスラエル・イランの間の地政学的緊張が続く中でも、底堅い動きを見せています。

継続的な機関投資家マネーの流入が、価格の下値を支える役割を果たしています。

投資家の間で意見割れる

アナリストのテッド・ピローズ氏は、6万9,000ドルから7万ドルのレンジが当面の注目水準だと指摘。

同氏の最新の見通しはいずれもビットコインが最終的に反発するシナリオを想定しており、このチャートは弱気材料というよりも押し目買いの参考として機能しています。

$BTC tapped the $74,000-$75,000 resistance zone and got rejected. The next crucial support zone is $69,000-$70,000, which should hold; otherwise, Bitcoin will drop towards the $65,000 level. pic.twitter.com/OiJooiYSm3 — Ted (@TedPillows) March 6, 2026

一方、経験豊富なトレーダーの間では、ビットコインを単純に保有するだけでなく、その基盤インフラに資金を振り向ける動きが広がっています。

ビットコインのレイヤー2に資金流入

そのような状況の中で、ビットコインのレイヤー2プロジェクトBitcoin Hyper（HYPER）のプレセールが、注目を集めています。

Bitcoin Hyperは、ビットコインにスピードと低手数料をもたらすことを目的としたレイヤー2ネットワークを開発中のWeb3プロジェクトです。

メインチェーンのセキュリティを損なうことなく、ソラナの仮想マシン（SVM）とゼロ知識証明、定期的なビットコインへの状態コミットメントを組み合わせた仕組みを採用。

トラストレスブリッジを通じて、ユーザーはBTCをレイヤー2に移し、ステーキングや分散型金融（DeFi）アプリケーションなど、従来のビットコインでは活用が難しかった機能を利用できるようになります。

ネイティブトークンのHYPERは、ガバナンス、取引手数料、ステーキング（年利37%）に使用されます。

プレセールは数カ月前に開始されたばかりですが、調達額はすでに約3,200万ドル近くに上ります。今週水曜日には12万3,382ドルの大口購入がオンチェーンで確認。

HYPERのトークン総供給量は210億枚に設定されており、メインネットの立ち上げはQ1末を予定しています。

暗号資産（仮想通貨）アナリストのボーチ・クリプト氏など複数の専門家は、HYPERが100倍の値上がりを達成する可能性があると予測。

ビットコインETFへの資金流入がビットコインへの機関投資家の信頼を示す中、BTCの次の成長フェーズを支えるインフラとして、早期参加者に大きな優位性をもたらす可能性があります。

HYPERトークンはBitcoin Hyperの公式サイトのほか、Best walletを通じても購入可能で、イーサリアム（ETH）、バイナンスコイン（BNB）、SOL、USDT、USDC、通常の銀行カードに対応しています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。