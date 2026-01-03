BTCレイヤー2が3000万ドル突破｜2026年期待の仮想通貨おすすめに

This content is provided by a sponsor

2026年を迎え、レイヤー2ネットワークがオンチェーン価値のシェアを拡大しています。

手数料やアプリ活動量でレイヤー1を凌駕するケースが増える中、ビットコイン（BTC）の実用性を高めるレイヤー2への関心が高まりつつあります。

こうした市場環境の中、プレセールで3000万ドルを突破したプロジェクトが急浮上しました。

レイヤー2への価値シフトが加速

2025年を通じて多くの投資家と開発者が感じていた傾向が、2026年に入り明確になってきました。

レイヤー2ネットワークがオンチェーン価値のシェアを拡大しており、手数料やアプリ活動量でレイヤー1を凌駕することが増えています。

ビットコインは市場で支配的な価値の保存資産であり続けていますが、そのベースレイヤーは大量の取引処理を想定して設計されていません。

複雑なアプリケーション活動によって生じる高い負荷を処理するには不向きです。

すべてをレイヤー1経由にすれば、混雑とコスト上昇を招くため、L2スケーリングが暗号資産（仮想通貨）おすすめの中心的な設計パターンとなりました。

しかし課題もあります。多くの設計が意図せずベース資産の役割を減少させてしまう点です。

BTCレイヤー2が3000万ドルを突破

経済活動がベースレイヤーから離れると、基盤資産の直接的な価値獲得が弱まってしまいます。

アプリがL2で成功してもBTCが活用されなければ、ビットコインの実用性主導の需要は限定的なままです。

こうした課題を解決するプロジェクトとして浮上しているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

Bitcoin Hyperは2025年最大級のICOとなり、プレセール資金調達で3000万ドルを突破しました。

この調達額は、実用性がビットコイン自体を迂回することなく実行を拡張するL2モデルへの確信の高まりを示唆しています。

Bitcoin Hyperの主張は単純で、ビットコインを脇に追いやることなく、ビットコインの利用を拡大させることにあります。

2026年期待の仮想通貨おすすめとして浮上

Bitcoin Hyperは、ビットコインを経済活動の中心に据える高性能なビットコイン・レイヤー2です。

ソラナ（SOL）のような高速かつ低コストな環境を実現するため、実行層にSVM（ソラナ仮想マシン）を採用しています。

これにより、決済の基盤をビットコインに維持しつつ、L2上で高いスループットでの取引実行が可能となります。

設計の目的は、決済、取引、ゲームなどの現代的なアプリケーションを、ビットコインのベースレイヤーに負荷をかけずに可能にすることです。

現在、HYPERトークンのプレセール価格は0.013515ドル（約2.12円）です。

プレセールは残り1日で終了予定となっており、次回のラウンドでは価格上昇が予定されています。

早期参加を希望する投資家は、Bitcoin Hyperの公式サイトにアクセスし、SOL、ETH、USDTなどでHYPERを購入できます。

USDC、BNB、さらにはクレジットカードを使用した購入も可能です。

Bitcoin Hyperは、市場で最高の暗号資産ウォレットの一つと広く見なされているBest Walletの使用を推奨しています。

HYPERはすでに同ウォレットの注目のトークンセクションに表示されており、トークン公開後の購入や追跡、請求が容易です。

発表や開発状況の最新情報は、Bitcoin Hyper公式サイトで確認できます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。