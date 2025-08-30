ビットコインレイヤー2のHYPER、プレセールで1300万ドルに迫る

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）市場で新たな注目を集めているBitcoin Hyper（HYPER）が、プレセールで1300万ドルに迫る資金調達を達成しています。

ビットコイン（BTC）の課題であった取引速度や高額手数料の問題を解決する革新的なレイヤー2ソリューションとして設計されており、多くの投資家から期待を寄せられています。

Bitcoin Hyperは、ビットコインネットワークの安全性を維持しながら、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで高速取引を実現します。

現在のトークン価格は0.012825ドルとなっており、早期参加者にとって魅力的な投資機会を提供しています。

ビットコイン今後の限界を打ち破る技術的革新

ビットコインは世界で最も安全な暗号資産として知られていますが、1秒間に処理できる取引数は約7件に制限されており、現代のデジタル経済の需要を満たすには不十分でした。

また、ネットワーク混雑時には手数料が急騰し、小額決済が実用的でないという課題も抱えています。

Bitcoin Hyperは、これらの問題を解決するために開発された画期的なレイヤー2ソリューションです。

ホワイトペーパーによると、ビットコインの核となる制限事項である遅い取引速度、高い手数料、プログラマビリティの欠如を克服するために設計されました。

Canonical Bridgeと呼ばれる分散型ブリッジを通じて、ビットコインレイヤー1上でネイティブBTCをロックし、Hyperエコシステム内でラップ版を発行します。

これにより、ユーザーはビットコイン今後の安全性を保ちながら、ほぼ瞬時のスマートコントラクト実行が可能になります。

高利回りステーキングと戦略的トークノミクス

Bitcoin Hyperの魅力の一つが、高利回りのステーキング機能です。

現在、最大99%という驚異的な年利を提供しており、参加者数の増加に伴って利率は調整される予定となっています。

これは、早期参加者に対する明確なインセンティブとして機能しています。

トークンの総供給量は210億枚に固定されており、30%がプロジェクト開発、25%がマーケティング、30%が財務部門に配分されています。

注目すべきは、プライベートセールや事前配布が一切行われず、すべてのトークンが公平に一般公開される点でしょう。

これにより、内部関係者による優遇措置や不正な取引を排除し、透明性の高いプロジェクト運営を実現しています。

価格設定についても戦略的な構造が採用されています。

プレセールは複数のステージに分かれており、各ステージは3日間継続するか、割り当て分が完売するまで実施されます。

現在の価格は0.012825ドルですが、次のステージでは価格上昇が予定されているため、早期参加を検討している投資家にとっては重要なタイミングといえます。

2025年第3四半期のメインネット開始へ向けた着実な進歩

Bitcoin Hyperのロードマップは、5つのフェーズで構成された包括的な計画となっています。

現在は第2フェーズのプレセール・ステーキング段階にあり、2025年第3四半期にはメインネットのローンチが予定されています。

第3フェーズでは、BTCの預け入れ・引き出し用Canonical Bridgeの活性化、分散型アプリケーション（dApp）サポート用のSolana Virtual Machine統合が実施される計画です。

第4フェーズでは、Bitcoin Hyper Developer Toolkit（SDK + API）の提供開始、主要な中央集権・分散型取引所での上場、DeFi、ゲーミング、NFT分野のパートナープロジェクトの参加が予定されています。

最終的な第5フェーズでは、コミュニティ主導の分散型自律組織（DAO）ガバナンスフレームワークが導入され、完全な分散化が達成される見込みです。

参加方法と今後の展望

Bitcoin Hyperのプレセールへの参加は比較的簡単で、SOL、ETH、USDT、USDC、BNB、またはクレジットカードでの購入が可能です。

スムーズな手続きのために、WalletConnect認定のソリューションやBest Walletの利用が推奨されています。

現在の市場動向を考慮すると、レイヤー2ソリューションへの関心は高まり続けており、Bitcoin Hyperのような革新的プロジェクトが注目されるのは自然な流れといえます。

ビットコインが1ドル未満で取引されていた初期の時代を彷彿とさせる機会として、Bitcoin Hyperは投資家にとって見過ごせない存在となっているのです。

プレセールが目標額に達すると参加機会が閉じられる可能性があるため、関心のある投資家は早期の検討が求められるでしょう。

詳細情報については、Bitcoin Hyperの公式ウェブサイトおよびTelegramとXでのコミュニティ参加を通じて最新動向を確認できます。

