ドージコイン2億ドル売却で懸念される暴落｜注目の代替トークンとは

This content is provided by a sponsor

ドージコイン（DOGE）は7月21日以降、最大で24％の下落を経験しており、一部の投資家は暴落を懸念しています。

クジラと呼ばれる大口投資家の売却が続いているというデータもあり、DOGEは現在、弱気のテクニカルパターンに直面しています。

そんな中で、ドージコインに代わる急成長銘柄として注目を浴びているのが、TOKEN6900です。同ミームコインは、まもなくプレセールを終了させ、取引所へ上場する予定です。

2億ドルのDOGEがバイナンスへ移動、投資家は売却を警戒

データ分析企業Santimentによると、1000万ドルから1億ドル相当のDOGEを保有するウォレットは、7月下旬から6%減少しており、大口投資家はドージコインの保有量を減らす動きが見られます。

また、クジラの動きを追跡するWhale Alertによると、15日に2億ドル相当（約294億円）のDOGEが、バイナンス取引所へ移動させられました。

仮想通貨市場では、価格下落時にクジラが、取引所へトークンを送金するのは、暴落のシグナルと見なされており、投資家はこのクジラの動向を注視しています。

テクニカルな視点で見ると、ドージコインの価格は現在、上昇ウェッジパターンを形成しており、弱気相場への転換が示唆されています。

本稿執筆時点でのDOGE価格は0.2138ドルで、ウェッジの下限である0.218ドルを割り込んでいるため、テクニカル分析では0.12ドル付近までの下落が予想されています。

モメンタム指標も弱気を示唆しており、相対力指数（RSI）は7月下旬の85から49前後まで低下、買い圧力の弱まりを示しています。一般的に、RSIの持続的な低下は、さらなる下落を引き起こす可能性があるとされており、ドージコイン今後の値動きに注目が集まっています。

ドージコインの代替トークンとして注目されるTOKEN6900

ドージコインのような大型ミームコインが、不安定な局面を迎える中で、市場では代替トークンとして、新たな可能性を秘めたプロジェクトが注目を集めています。

その1つが、イーサリアムベースのミームコイン、TOKEN6900（T6900）です。

TOKEN6900は、SPX6900（SPX）にインスパイアされたプロジェクトで、機能やサービスは搭載せず、実用性のなさをユニークな特徴としています。

その一方で、スマートコントラクトは第三者機関による監査を完了しており、開発者保有分は5年間ロックされるなど、ミームコインにありがちなリスクを低減する対策が講じられています。

現在は、T6900トークン・プレセールの最終ステージを実施しており、すでに300万ドル以上の資金調達に成功しています。

トークン価格は、現在0.007125ドルに設定されていますが、プレセール終了後に取引所へ上場した後、100倍、1000倍に急成長するという強気な価格予想も行われています。

プレセール参加者は、最大年率33%のステーキング報酬を得られる機会も、用意されています。

透明性の高いトークン配分とセキュリティ対策を両立させたTOKEN6900は、次のトレンドを探す投資家にとって見逃せない選択肢となるかもしれません。

ライトペーパーには、トークノミクスやロードマップの詳細が記載されています。

T6900の買い方については、公式サイトで詳細が説明されているので、興味のある方は一度ご確認ください。

TOKEN6900を見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。