ビットコイン採掘は高コスト化｜新たな仮想マイニング銘柄が浮上

ビットコイン（BTC）マイニングは22日、1BTC生成に61世帯分の年間電力消費を要するほど高コスト化しています。

新プロジェクトPepeNode（PEPENODE）は、ビットコインの代わりにミームコインを仮想マイニングする効率的な代替案を提案します。

プレイヤーは、過去に17倍～125倍以上の高リターンを記録したぺぺコイン（PEPE）やFartcoin（FARTCOIN）などを獲得できます。

このアプローチは市場の信頼を集め、プレセール資金調達額は190万ドルを突破しています。

現在0.0011138ドルで販売されているが、次回の価格改定が迫っています。

Forget GPUs and rigs. Pepenode turns mining into a game anyone can play ⛏🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/w1AOZSU7rq — PEPENODE (@pepenode_io) October 22, 2025

高騰するビットコインマイニングコスト

NFTeveningの調査によれば、1BTCのマイニングには約640万kWhの膨大な電力が必要です。

個人マイナーが1BTCを得るには12年近くかかる計算になります。

今年2月時点で、ビットコイン1枚当たり約10.7万ドルの平均マイニングコストは、約5.7万ドルの市場価格を大幅に上回り、赤字状態が指摘されました。

ネットワークハッシュレートも1.069 ZH/sに急上昇しました。

コスト高騰で個人のビットコインマイニング参入は不可能になりました。

大規模事業者は利益を出せますが、ミームコインほどの爆発力はありません。

PepeNodeは、このギャップを埋めるmine-to-earnの仮想マイニングモデルを提示します。

マイニングの未来はゲーム化？PepeNodeが示すクリーンな収益モデル

エネルギーを大量消費する暗号資産（仮想通貨）マイニングが、スキルベースのゲームに変わります。

PepeNodeが構築するのは、まさにその仕組みです。

既に初期投資家から190万ドルを調達しています。

従来のビットコインマイニングが直面する高価なハードウェア、莫大な電力消費、個人に不利な確率といった問題を排除します。

代わりに、戦略、精度、最適化が報われる仮想マイニング体験を導入します。

プレイヤーはノードの選択やサーバールームのアップグレードといった賢明な意思決定により、報酬を最大化します。

これは、エネルギー消費ゼロで稼働するクリーンなアプローチであり、受動的ステーキングより能動的な収益体験です。

PepeNodeは、P2Eに続く次の大きな進化となり、価値の生み出し方を再定義する可能性があります。

ビットコイン今後の利益超えなるか？ミームコインを仮想マイニングする銘柄

ビットコイン今後の上昇予測が2.3倍程度に留まる中、PEPEは過去508倍という爆発的リターンを記録しました。

投資家の関心は、ビットコインよりもミームコインに集まっています。

PepeNodeは、PEPEやFARTCOINといった主要ミームコインを仮想マイニングできるmine-to-earnゲームを提供します。

リーダーボードで上位に入れば、通常の報酬に加え、これら高騰するトークンを獲得できます。

公式サイトでETH、BNB、USDT、またはクレジットカードで、PepeNodeの購入は可能です。

Best Walletにも対応済みで、スマートコントラクトはCoinsultにより監査されており、安心して参加できます。

