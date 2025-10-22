マスク氏発言でミーム市場に熱気、ドージコインに続く新銘柄が浮上

This content is provided by a sponsor

ミームコイン市場は20日、イーロン・マスク氏が自身の愛犬フロキを紹介する軽妙なAI生成動画を投稿したことを受け、急速に活気づきました。

ミーム市場全体の時価総額は約640億ドルに達し、1週間でおよそ3％の上昇を記録しました。

マスク氏の言動が依然としてミームコインを中心とした市場心理に強い影響を及ぼしていることを示す結果となりました。

市場全体が上向く中で、トレーダーたちは低時価総額コインから新しい銘柄の先行トークン販売にまで関心を広げています。

その中でも注目を集めているのが、現在話題のミームコインMaxi Doge（MAXI）です。

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

ミームコインであるフロキの上昇が示した市場心理

マスク氏の投稿を受け、フロキ（FLOKI）の価格は一時25％以上上昇し、0.000065ドル台から0.000085ドル台へ急伸しました。

価格はその後やや調整しましたが、ミーム市場全体に波及効果が見られ、短期的に再び強気ムードが広がりました。

こうした動きは、マスク氏の投稿とミームコイン相場が密接に連動する傾向を改めて裏付けるものです。

市場のボラティリティが高まる中、トレーダーたちはより大きな上昇余地を期待できる新興プロジェクトに注目しており、その流れがMaxiDogeにも及んでいます。

Maxi Dogeの特徴と現在の進展

Maxi Dogeはイーサリアム（ETH）基盤の新しいミームコインです。

強気市場を象徴する筋骨隆々な柴犬をキャラクターとし、トレーダー文化とエンタメ要素を融合させたコンセプトが特徴です。

発行総量は1兆枚で、SolidProofなど2機関によるスマートコントラクト監査を完了し、安全性も確認されています。

現在、1トークン約0.04円で先行販売を実施しており、すでに約360万ドルを調達しました。

目標1570万ドルに向け順調に進んでいます。

最大年利85％のステーキングや1000倍レバレッジ取引との連携構想も発表されており、単なるミームコインに留まらない実用性が投資家の関心を集めています。

Maxi Dogeが占うドージコイン今後の動向

専門家は、Maxi Dogeがドージコイン（DOGE）やシバイヌ（SHIB）の流れを継承していると分析しています。

その上で、ジム文化やハイレバレッジ取引など現代トレーダー層を意識した戦略で差別化を図っている点を評価しています。

フロキ高騰で再注目されるミーム市場ですが、SNS影響による急変動リスクは大手メディアMoney.comも警告するとおりです。

その中でMaxi Dogeは、先行販売ながら確かな資金調達実績と、監査済みの安全性、機能的な報酬制度で存在感を示しています。

主要ミーム銘柄のドージコイン今後の動向にも影響を与えると見込まれています。

Maxi Dogeは単なる話題先行型に留まらず、次世代ミームコインの可能性を秘めた有力候補とされています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。