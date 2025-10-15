ChatGPT予測、XRP・PEPEは年末上昇か？ソラナミームコインも浮上

This content is provided by a sponsor

最新AIのChatGPTは9日、リップル（XRP）、ぺぺコイン（PEPE）が年末商戦までの数カ月間で優れたリターンをもたらす可能性があるとの予測を示しました。

市場ではビットコインが史上最高値を更新した後、インフレ指標を受けて上昇が一服しています。

しかし米国では、ステーブルコインを規制するGENIUS法が成立し、SECも規制の明確化を目指すプロジェクト・クリプトを公開しました。

これらの動きは、今後の強気相場に向けた環境が整いつつあることを示唆しています。

多くのアナリストは、次のアルトコインシーズンは2021年の熱狂を上回る可能性があると見ており、リップルとぺぺコインがその中心的な役割を担うか注目されます。

リップル｜ChatGPTは3倍の上昇、10ドルへのポテンシャルを予測

ChatGPTの予測によると、リップルは2025年末までに10ドルに達する可能性があります。

現在の2.98ドルから3倍以上の成長を遂げることになります。

この強気な見通しは、いくつかの好材料に支えられています。

今年、SECとの長年の法廷闘争が終結し、個人投資家向けのリップル取引が有価証券ではないという判決が確定しました。

これにより、規制に関する不透明感が払拭されています。

また、国連資本開発基金が国境を越えた決済手段として、アルトコインのXRPを認定するなど、世界的な採用も拡大しています。

過去1年間でビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）を大幅に上回るパフォーマンスを見せており、強い勢いが続けば10ドルも視野に入ると分析されています。

ぺぺコイン｜ドージ系以外の最大ミームコインに4倍の上昇余地か

2023年4月に登場したぺぺコインは、瞬く間にトップ3のミームコインに成長しました。

現在の時価総額は43億ドルで、ドージ系以外のミームコインとしては最大規模を誇ります。

激しい競争にもかかわらず、ぺぺコインはその高い流動性と忠実なコミュニティのおかげで存在感を保っています。

現在の価格は0.00001023ドルで、ここ数日で4%上昇しました。

市場が安定すれば、ぺぺコインは0.000018ドルから0.000022ドルの抵抗帯を突破することを条件に、秋には0.000026ドルまで上昇する可能性があります。

極端な強気シナリオでは、ChatGPTはぺぺが0.00004ドルまで高騰すると予測しており、これは現在の保有者にとって4倍のリターンを意味します。

Snorter Bot｜AIが注目する次世代ソラナ系トークン

主要アルトコインが注目される中、AIを活用したソラナ（SOL）基盤のミームコインSnorter Bot（SNORT）が投資家の関心を集めています。

SNORTは、メッセージアプリのテレグラム上で仮想通貨取引を簡素化する取引ボットのネイティブトークンです。

ソラナ採用により高速・低コストな取引を実現しています。

その最大の特徴は、AIがトレンド化する前の有望トークンを自動で発見し、詐欺プロジェクトを高い精度で検知・排除する点にあります。

これにより、ユーザーは安全に先行者利益を狙うことが可能です。

SNORTは、プレセールの最終段階で470万ドル以上を調達しており、終了後は主要取引所への上場が予定されています。

現在0.1079ドルで販売されており、公式サイトから仮想通貨またはクレジットカードを利用して、SNORTの購入は可能です。

専門家の一部は、SNORTの将来価格が、2025年末までに0.94ドルへ到達する可能性があると分析しており、これは現在の価格から約900%の上昇に相当します。

保有者には取引手数料の割引や高利回りのステーキングといった実用性も提供しています。

今後はマルチチェーン展開も計画されており、ソラナ今後と同様に、次のアルトコインシーズンでの飛躍が期待されます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。