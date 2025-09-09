ChatGPTが選ぶ銘柄、ソラナとリップル｜BTC系ミームコインも浮上

This content is provided by a sponsor

OpenAIのAIプラットフォームであるChatGPTは4日、100ドルを2026年までに1000ドルにする可能性を秘めた2つの暗号資産（仮想通貨）を選定したと、金融ニュースサイトFinboldが報じました。

仮想通貨市場は周期的な変動を経験しながらも、強気な局面を迎えています。

このような状況下で、特定の資産は今後数か月で顕著な利益をもたらす可能性がありますが、市場には数多くの選択肢があふれており、適切な組み合わせを選ぶことは困難です。

Finboldは、この課題解決のためChatGPTを使用して分析をした結果、ソラナ（SOL）とリップル（XRP）が投資の有望な選択肢として選ばれました。

ソラナ今後の動向、イーサリアムの代替として期待

AIが候補として挙げた一つはソラナ（SOL）です。

イーサリアム（ETH）の有力な代替案として位置づけられており、すでにDeFiアプリケーション、NFT、決済システムを支えています。

ソラナはまた、Visa、Shopify、Heliumといった世界的な企業との統合も実現しています。

これは、消費者向けおよび企業向けの両分野で採用が拡大していることを示すものです。

さらに、予定されているFiredancerアップグレードは、ネットワークの混雑を緩和します。

業界で最も拡張性の高いネットワークの一つとしての地位を固めることで、ソラナ今後のパフォーマンスを一層向上させると期待されています。

リップルと同様に、規制当局がソラナのETFを承認すれば、機関投資家からの資金流入の波が価格を新たな高みへと押し上げる可能性があります。

これは、ビットコイン（BTC）やイーサリアムで見られた価格高騰に似た現象を引き起こします。

記事執筆時点で、ソラナの価格は207.39ドルで、過去24時間で1.8%、過去1週間で約3%下落しています。

リップル、今後実社会での採用が進む仮想通貨 投資先

ChatGPTが特定したもう一つの有望な仮想通貨投資先は、リップル（XRP）です。

ChatGPTによると、多くの仮想通貨が個人による投機に依存する一方で、リップルはすでにサンタンデール銀行のような大手金融機関との提携を通じて実社会での採用が進んでいます。

同時に、米国における規制上の不透明感が解消されたことも、同通貨の勢いを後押ししています。

この法的な明確化は、将来的な現物上場投資信託（ETF）の承認への道を開く可能性があります。

AIモデルは、ETFの承認が画期的な出来事になると分析しています。

これが実現すれば、機関投資家や年金基金からの資金がリップルに今後流入し、市場での存在感が大幅に拡大します。

報道時点で、リップルの価格は2.83ドルで取引されており、過去24時間で0.8%、過去1週間で約6%下落しています。

注目のミームコイン おすすめMaxi Doge



AIが分析したソラナやリップルのような実用性の高いプロジェクトに加えて、現在の仮想通貨市場ではミームコインおすすめ銘柄が大きな盛り上がりを見せています。

こうした中で、プレセール段階から大きな注目を集めているのが新しいミームコインMaxi Doge（MAXI）です。

イーサリアムネットワーク上に構築されたこのコインは、ホワイトペーパーによると、力強い犬のキャラクターをコンセプトにしています。

コミュニティ主導のプロジェクトとして設計されています。

特に投資家の関心を集めているのが、年利160%にも達するとされるステーキング報酬です。

この魅力的なインセンティブにより、プレセールではすでに200万ドル近くの資金調達を達成したと報告されています。

多くのインフルエンサーもその将来性を言及しており、公式サイトからMaxi Dogeの購入は可能です。

Maxi Dogeは今後、確立された通貨とは異なるアプローチで急成長を目指します。

ミームコイン市場の新たなトレンドとして、目が離せない存在となっています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。