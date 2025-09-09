ビットコインの弱点克服、100倍期待のBitcoin Hyper｜1400万ドル調達

This content is provided by a sponsor

2025年9月8日、機関投資家によるビットコイン（BTC）への需要が8月を通じて弱まりました。

これは、各社が資産配分に慎重な姿勢を強めているためです。

しかし、それと同時に、ビットコイン上に構築された最速のレイヤー2であるBitcoin Hyper（HYPER）への需要は高まっています。

Bitcoin Hyperの資金調達とビットコイン今後の展望

Bitcoin Hyperプロジェクトは、プレセールで約1460万ドルの資金を調達しました。

これは、個人投資家や初期投資家が、次の強気相場の鍵となるプロジェクトを発見したことを示しています。

Bitcoin Hyperは、ビットコインをより実用的にすることを目指しており、dAppsのための新たなユースケースを可能にします。

投資家は、ネイティブトークンであるHYPERを、ビットコインがかつて達成したような大きなリターンを得るための機会と見ています。

現在の価格は0.012885ドルで、この価格で購入できる最後の機会が近づいています。

この期間が終了すると、トークン価格は上昇する予定です。

機関投資家向けビットコイン、実用性向上の試み

暗号資産（仮想通貨）分析プラットフォームCryptoQuantのデータによると、企業や機関投資家によるビットコイン購入ペースは減速しています。

これはETFからの資金流出にも表れ、ビットコインの価格は停滞しています。

これまでビットコインはインフレヘッジや価値保存手段として扱われてきましたが、金に比べて実用性に欠ける点が課題となっています。

こうした中、Bitcoin Hyperは、ビットコインに実用性をもたらすことを目指すレイヤー2プロジェクトです。

ソラナ仮想マシンを統合することで、高速かつ低コストのトランザクションを可能にし、ビットコイン上で多様なアプリケーションを開発できるようになります。

このプロジェクトは、ビットコインのセキュリティとソラナ（SOL）の処理速度を両立させます。

ブロックチェーンのトリレンマを解決する可能性を秘めていると期待されています。

Bitcoin Hyperの将来性と可能性

Bitcoin Hyperは、ソラナの高速性を活用しつつ、ビットコインの強固なセキュリティを組み合わせた新しいレイヤー2プロジェクトです。

ソラナ上のdAppsを簡単に移行できるため、DeFiやゲーム、NFTといった幅広い分野での利用が期待されています。

HYPERトークンは、ガス代やステーキング、ガバナンスに使われるため、エコシステムの成長に伴って需要が高まります。

多くの投資家やインフルエンサーが、Bitcoin Hyperをビットコインの初期のような大きな成長機会と見ており、100倍のリターンを予測する声もあります。

現在、プレセールでは連日資金調達が進んでおり、Bitcoin Hyperを低い価格で購入するチャンスです。

購入したトークンは、年率76%でステーキングすることもできます。

詳しくは公式サイトをご覧ください。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。