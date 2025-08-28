ChatGPT5の予測｜1000倍成長が期待できるソラナ関連銘柄

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）の時価総額は28日、3兆9000億ドルを突破し、勢いを取り戻しています。

そんな中、8月に全面的な移行が完了したChatGPT5による価格予測が活発に行われており、戦略的な投資家たちは、次に資金を投じる銘柄を模索しています。

本記事では、オンチェーンデータを総合的に分析した結果として、ChatGPT5が選んだ1000倍成長が期待できるソラナ（SOL）銘柄、PENGU・BONKと、新しいミームコイン、MAXIを紹介します。

Pudgy Penguins：ソラナ系で人気のペンギンNFT

Pudgy Penguins（PENGU）は、可愛らしいペンギンのNFTコレクションとして誕生しましたが、現在ではネイティブトークンも高い需要を維持しており、1つのブランドとして確立しています。

おもちゃの店舗販売が本格的に開始され、SNS上で爆発的な人気を誇るPENGUは、デジタル資産と現実世界をつなぐ稀有な成功例として語られています。

ChatGPT5によると、その成長率は8〜9%と推定されており、長期的には価格高騰が期待できないかもしれませんが、そのブランド名は一般層にまで浸透しており、ポテンシャルは高いと言われています。

AIは、今後PENGUが大手ブランドと提携するような機会があれば、大規模な資金流入につながり、トークン価格は予想に反して1000倍の成長を遂げる可能性があるとしています。

ボンク：ソラナの今後を支える柴犬ミームコイン

ボンク（BONK）は、SOLチェーンを基盤とする柴犬ミームコインで、ソラナ今後を支える有望銘柄として、期待されています。

BONKは、ミームコインでありながらも、マルチチェーン対応やDeFiの簡素化、ゲーム機能など、実用性があり、今後のさらなる成長が予想されています。

また、BONKbotというテレグラム取引ボットや、LetsBonk.funというローンチパッドの立ち上げも注目されています。

ChatGPT5は、BONKが過去に驚異的なリターンをもたらしたことを評価しつつも、今後急成長する確率は2〜4%と厳しく評価しています。

その理由は、BONKは極めて高いボラティリティがあり、1日で価格が倍増したかと思えば、翌日には半減することも珍しくないためです。

しかしながら、市場全体が強気相場になれば、その予測不能な性質が、再び注目を集める可能性があります。

AIは、SOLが最高値を更新するなど、ソラナが再び活性化すれば、そのエコシステムを支える存在として、BONKが1000倍近い急騰を遂げる可能性があると見ています。

Maxi Doge：1000倍成長の有力候補

Maxi Doge（MAXI）は、イーサリアムを基盤としたミームコインで、ソラナチェーンとは直接的な関連はありませんが、ChatGPT5は1000倍成長が期待できる有力候補としてあげています。

ドージコイン（DOGE）のパロディとして立ち上げられたMaxi Dogeは、筋肉質な強い柴犬をミームとしており、レバレッジ1000倍を目標に掲げています。

ホワイトペーパーによると、将来的に先物取引やレバレッジ取引ができる専用プラットフォームの構築が計画されています。

こういったMaxi Dogeの実用性を評価して、ChatGPT5は1000倍の成長確率を20〜30%と、前述したPENGUやBONKよりも高く予想しています。

一部の専門家も、MAXIをドージコイン関連の有力候補として、100倍・1000倍などの強気な価格予想をしています。

プレセールでは、すでに160万ドル（約2億円）を集めるなど、市場の期待感は高く、ソーシャルメディアでの拡散力が、取引所上場後の価格を押し上げる起爆剤となる可能性があります。

MAXIの買い方については、公式サイトで詳細が記載されているので、興味のある方はご確認ください。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。