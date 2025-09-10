3億ドル超えの流出でイーサリアムが失速｜今後に期待の新星とは

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）ファンドは9月第1週、総流出額が3億5200万ドルを記録しました。

コインシェアーズが提出したこのレポートでは、米国で利下げの見通しが強まっているにもかかわらず、資金流出が進んでいる点が、懸念材料として指摘されています。

中でも、イーサリアム（ETH）の流出が深刻になっており、様子見をする投資家が増加しています。そんな中、今後の成長に期待が高まっているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）で、イーサリアムの代替案として注目されています。

イーサリアムの今後はどうなるのか

仮想通貨の週間取引高は先週、27%の減少となり、投資家がデジタル資産への新たな資金投入に、消極的になっていることが示されました。

特にイーサリアムは、ETH関連商品から9億1200万ドルが引き揚げられており、流出が毎日のように続いています。

しかしながら、イーサリアムは今年に入って、112億ドルの流入額を記録し、堅調に推移しているため、ここ最近のイーサリアム流出は、一時的なもので、長期的には需要が高まると見ている投資家が多いです。

仮想通貨市場全体を見ても、年初来の資金流入額は352億ドルに達しており、昨年の年間総額485億ドルを4.2%上回るペースで推移しています。

このように、長期的な市場センチメントも依然としてポジティブであることから、多くの投資家がイーサリアム今後を前向きに考えています。

ビットコイン・ソラナ・リップルは安定した動き

際立った資金流出が確認されたイーサリアムとは対照的に、ビットコイン（BTC）関連商品は先週、5億2400万ドルの資金流入を記録しました。

また、主要アルトコインであるリップル（XRP）や、ソラナ（SOL）は、先週のデータでそれぞれ1470万ドル、1610万ドルの流入を記録、SOLに関しては21週連続のプラスとなりました。

一部のアナリストは、リップルとソラナの動きを、現物ETF承認に向けた期待感と結びつけています。ブルームバーグのアナリストの中には、XRPとSOLの現物ETFが承認される可能性は90％以上であると見ている人もいます。

次に期待されるビットコイン関連銘柄、Bitcoin Hyper

こうした市場の動きの中で、投資家の関心は既存の主要アルトコインだけでなく、新たな可能性を秘めたプロジェクトにも向かっています。

中でも最近注目されているのが、ビットコインの機能を拡張するレイヤー2ネットワークを開発中のBitcoin Hyperです。

同プロジェクトは、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、スマートコントラクト機能を導入し、高速な取引処理を実現している点が、大きな期待を集めています。

これまで取引遅延や手数料高騰が課題となっていたビットコインですが、Bitcoin Hyperのレイヤー2によって、DeFiやNFTなどの分野での活用が進むことが予想されています。

現在実施されているプレセールでは、すでに1400万ドル以上（約20億円）を調達し、急速にコミュニティを拡大しています。

また、最近市場で増えている詐欺プロジェクトとの差別化を図るため、開発チームは大手のSolidProofやCoinsultによるセキュリティ監査を完了させており、その高い安全性が保証されています。

初期参加者には、現在最大75%の年利でステーキング報酬が提供されており、市場の不確実性が高まる中で、大きな成長ポテンシャルを求める投資家から熱い視線が注がれています。

イーサリアムの先行きに不透明感が漂う今、次のアルトコインシーズンで、HYPERが100倍近い成長を遂げるだろうと、強気な価格予想をしている投資家もいます。

HYPERの買い方は、公式サイトで詳しく解説されています。

Bitcoin Hyperのレイヤー2の詳細や、今後の計画などは、ホワイトペーパーでわかりやすくまとめられているので、興味のある方はぜひ一度ご確認ください。

Bitcoin Hyperを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。