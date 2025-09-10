ソラナのSnorter Bot、プレセール380万ドル調達｜取引ボット提供

This content is provided by a sponsor

ソラナブロックチェーン上で構築されたテレグラムトレーディングボット、Snorter Bot（SNORT）がプレセールで380万ドル調達し注目を集めています。

Snorter Botは、ソラナネットワーク上のミームコイン市場のブレイクアウト（価格の急騰）を自動検知するために特別に設計されたシステムです。

強気相場だけでなく、弱気相場でも効果的に機能するよう構築されており、市場の全天候型パートナーとしての役割を担います。

ソラナの高速処理能力を最大限活用

Snorter Botがソラナブロックチェーンをプラットフォームとして選択した理由は明確です。

ソラナの特徴である高速かつ低コストな取引処理能力により、ソラナ基盤のミームコインが急騰する瞬間を確実に捉えることができます。

このボットの最大の特徴は、独自のFast Sniper機能にあります。

ソラナネットワークの優れた処理速度と組み合わせることで、他のテレグラムボットよりも迅速に市場機会を特定し、価格が本格的に動き出す前に投資家が取引に参加できるようになります。

現在のプレセールでは、1SNORTあたり0.1039ドルで販売されており、このラウンドは急速に完売に向かっています。

48時間以内に次のステージが開始され、購入価格が上昇する予定となっています。

ソラナネイティブ設計による技術優位性

ホワイトペーパーによると、専用のRPCインフラストラクチャに接続することで、混雑したパブリックエンドポイントを避け、メムプール内の未確認取引により高速でアクセスできる仕組みを採用しています。

この技術により、ソラナネットワーク上で市場が動く前に流動性の流入や大口投資家の活動を事前に検知することが可能になります。

システムは1秒未満でのスワップ（交換）を実現し、MEV保護機能によりフロントランニングやサンドイッチ攻撃を防ぎます。

ソラナの高速ブロック生成時間と低い取引コストは、ミームコインのような価格変動の激しい資産の取引において決定的な優位性をもたらします。

これらの技術要素の組み合わせにより、Snorterは市場状況に関係なく機能する全天候型システムとして設計されています。

ソラナから始まるマルチチェーン展開の今後の戦略

現在はソラナエコシステムに特化しているSnorter Botですが、プロジェクトのロードマップには他の主要ブロックチェーンへの対応拡大が含まれています。

ソラナの今後の成功を足がかりに、将来的にはバイナンス、イーサリアムなど複数チェーンにわたるミームコインの動向を追跡できるマルチチェーン対応ボットとして発展する計画です。

対応範囲の拡大に伴い、SNORTトークンの実用性も向上していきます。

監視対象のチェーンが増えることで、より多くの投資機会が提示され、市場最安の手数料を求めるトレーダーからのSNORTに対する需要も高まることが予想されます。

プレセール参加とエコシステムへの投資

Snorter Botのプレセールへの参加は、公式サイトからSOL、ETH、BNB、USDT、USDC、またはクレジットカードを使用して行えます。

特にSOLでの参加は、プロジェクトとの親和性を示す意味でも推奨されています。

プロジェクトでは、WalletConnect認定の非カストディアルウォレットであるBest Walletの使用を推奨しており、プレセール残高の確認や請求もスムーズに行えます。

Best WalletはGoogle PlayおよびApple App Storeからダウンロード可能で、保有者はUpcoming Tokensセクションを通じて新規プロジェクトのローンチに独占的にアクセスできる特典も用意されています。

ソラナエコシステムが持つ技術的優位性と成長ポテンシャルを考慮すると、Snorter Botのような革新的なツールは、個人投資家にとって貴重な武器となる可能性を秘めています。

次の大きな価格上昇の波を見逃さないためにも、早期のプレセール参加が注目されています。

