ビットコイン市場が+9.9%増加、6000億ドルの成長記録｜関連銘柄も急浮上

バイナンスの2025年8月市場レポートによると、ビットコイン（BTC）市場全体の時価総額は9.9%増加し、6000億ドル相当の成長を記録しています。

この堅調な推移は、世界的な金融情勢の変化と機関投資家の積極的な参入により支えられており、ビットコインを中心とした暗号資産（仮想通貨）への関心が高まっています。

特に注目すべきは、米国の現物ETFへの資金流入が280億ドルを突破したことで、これがビットコイン価格の安定成長に大きく貢献しています。

ビットコインが今後の市場を牽引

レポートによると、ビットコインは2025年に約18%の価格上昇を記録し、デジタル資産クラスの中核的存在としての地位を確固たるものにしました。

一方、イーサリアム（ETH）はさらに高い36%の上昇率を達成し、主要暗号資産の中で最も印象的なパフォーマンスを見せています。

ビットコインの市場占有率は年初の40%から一時65.1%まで急上昇しました。

その後57.2%まで調整されていますが、これは他のアルトコインへの資金循環が始まっていることを意味しており、関連銘柄の価格上昇にも大きな影響を与えています。

現物ETFの成功により、ビットコイン今後の価格動向に対する機関投資家の信頼度は着実に高まっています。

企業の財務戦略としてビットコインを採用するケースも増加し、公開企業が保有するビットコインは107万BTCに達しており、期待高まる状況が続いています。

ステーブルコイン供給量35%増で市場全体が活況

市場成長のもう一つの重要な要因として、ステーブルコイン供給量が35%増加し、2778億ドルに達したことが挙げられます。

これは決済や資産保管における利用拡大を反映しており、暗号資産が実用的な金融インフラとして定着しつつあることを示しています。

DeFi分野でも注目すべき成長が見られます。

分散型取引所（DEX）は現物取引の23.1%、先物取引の9.3%のシェアを占めるようになり、総ロック価値（TVL）は65%増加して約800億ドルに近づいています。

今すぐチェックすべきは、イーサリアムのステーキング量が3580万ETHに達したことです。

これは総供給量の約30%に相当し、流動性の逼迫により長期的な価格支持要因となる可能性が高いと分析されています。

Bitcoin Hyper：BTCレイヤー2が投資家の関心を集める

こうした市場拡大の中で、革新的な技術を持つ新しいプロジェクトが投資家の関心を集めています。

特に注目されているのが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発されたBitcoin Hyper（HYPER）です。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）技術を活用してスマートコントラクト機能や高速取引処理を可能にすることを目指しています。

現在進行中のプレセールでは既に1240万ドル以上を調達しており、市場からの高い期待を集めています。

Bitcoin Hyperは今後、プレセール価格は0.0115ドルから段階的に上昇し、取引所上場時には0.012975ドルでの開始が予定されています。

初期参加者には最大110%を超える年間利回り（APY）でのステーキング報酬が提供される予定で、投資家の注目度が高まっています。

初期セールでの人気ぶりからBitcoin Hyperの詐欺を疑う声もありましたが、公正な情報開示や資金調達の圧倒的な実績で、根拠のない噂を跳ね除けています。

Bitcoin Hyperの買い方は非常にシンプルで、公式ウェブサイトから暗号資産ウォレットを接続し、ETHやBNBなどの対応通貨で購入できます。

プレセールは2025年第3四半期から第4四半期にかけて終了予定で、その後Uniswapをはじめとする主要な分散型取引所での上場が計画されています。

