FRBの金融政策で仮想通貨に追い風｜リップルやBTC銘柄が急浮上

This content is provided by a sponsor

連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策転換により、暗号資産（仮想通貨）市場に強い追い風が吹いています。

利下げ期待の高まりと米ドル安が相まって、リップル（XRP）やビットコイン（BTC）関連銘柄が急浮上する展開となっているのです。

過去の事例では、2020年3月のFRB利下げ後に仮想通貨市場が530%以上の成長を記録した実績もあり、今回の政策転換への期待も高まっています。

今週金曜が試金石となる雇用統計発表を控え、市場の注目度はさらに上昇しているといえます。

リップル 今後の展望と米ドル安による上昇シナリオ

FRBの金融政策転換は、リップル今後の価格動向に大きな影響を与えています。

ビットゲットのライアン・リーチーフアナリストは「米ドルの下落がリスクオンセンチメントを支え、仮想通貨のような資産への資本流入を促している」と分析しているのです。

CryptoQuantのデータによると、ビットコインの取引所準備金減少やETHドミナンスの低下など、強気センチメントを裏付ける指標が揃っています。

ネットテイカーボリュームもプラスに転じており、トレーダーが短期的な上昇シナリオに傾いていることが示されています。

リップルは国際決済における実用性の高さから、機関投資家の関心も集めている状況です。

SEC訴訟での勝訴により信頼性が向上し、XRPマスターカードの発行など実用化も着実に進展しています。

専門家が警告する楽観は危険な側面とFRBの次の一手

ただし、Caladanのデレク・リムリサーチ責任者は重要な警告を発しています。

現在の市場センチメントが反応的な先物価格設定に過ぎず、FRBの複雑な意思決定プロセスを十分理解していない可能性があるというのです。

今週金曜日の非農業部門雇用者数が真の試金石になると専門家は強調します。

雇用統計が9万人から12万人の範囲内なら強気の上昇シナリオが生まれますが、15万人を超える場合は困難な展開も予想されるのです。

リム氏は「市場は過度に自信を持っており、楽観は危険な面もある」と指摘しました。

FRBがタカ派的メッセージと同時に利下げを発表する可能性もあり、そうなればビットコインの大規模な調整につながる恐れもあります。

Bitcoin Hyper：BTCレイヤー2銘柄として急浮上

FRBの金融政策転換で注目を集めているのが、ビットコイン関連技術を進化させるプロジェクトです。

その代表例がBitcoin Hyper（HYPER）で、現在のプレセールで1320万ドル以上の資金調達を達成しています。

このプロジェクトは、ビットコインのスケーラビリティ問題を解決するレイヤー2ソリューションとして開発されており、ソラナ仮想マシン（SVM）を活用した革新的アプローチが特徴です。

ホワイトペーパーによると、固定供給量210億トークンによりインフレリスクを排除し、長期的な価値保存を目指しています。

Bitcoin Hyperの買い方は非常にシンプルで、公式サイトでウォレット接続後、イーサリアム、USDT、BNBでの購入が可能です。

プレセール参加者にはステーキング報酬も提供されており、現在82%以上のAPYを獲得できます。

初期の人気ぶりからBitcoin Hyperは詐欺と疑う声も聞かれましたが、Coinsult社による徹底したセキュリティ監査完了と透明性の高い情報開示により、懸念を一掃している状況です。

Bitcoin Hyperの今後については、アナリストがプレセール価格から28倍の成長ポテンシャルを予測しています。

FRBの金融緩和政策がリスクオン環境を支える中、ビットコイン関連の技術革新プロジェクトへの投資熱も高まっており注目されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。