AIが年末までに100倍上昇狙える4銘柄を予測｜リップルやドージコイン

ChatGPTやGeminiなど主要AIツールは、2025年末までに大幅上昇が期待される4つの暗号資産（仮想通貨）を挙げています。

AIが特に強気な見通しを示しているのは、実用性の高いリップル、根強い人気を持つドージコイン、エコシステム拡大が進むアバランチ、そして新興ミームコインです。

これらの銘柄は、それぞれ異なる成長要因を背景に、年末に向けて10倍から100倍の上昇ポテンシャルを秘めていると分析されています。

リップル：実用性で今後の飛躍が期待される決済通貨

リップルの今後については、ChatGPTが3つのシナリオを提示しています。

保守的な予測では3.80ドル、中程度では5〜6ドル、そして最も強気なケースでは10〜15ドルまでの上昇を見込んでいるのです。

2025年はリップルにとって転機の年となりました。

SEC訴訟での勝訴により価格は年初来で400%上昇し、現在3ドル台で推移しています。

AIツールが特に評価するのは、国際決済における実用性の高さです。

年末ETF承認への期待も高まっています。

XRPマスターカードの発行など新たな決済サービスの登場により、実社会での採用も加速しているのが現状です。

長期的には10ドル到達の可能性も視野に入っており、まず3.66ドルの抵抗線突破が当面の焦点となっています。

ドージコイン：ミームコインの王者が再び注目

ドージコインについても、ChatGPTは2025年末までに約66%の価格上昇を予測しています。

現在0.20ドルの支持線上で推移する中、0.30ドルの抵抗線突破が重要なポイントです。

グレースケールがミームコインとして初のドージコインETF申請を行ったことが大きな材料となっています。

これが実現すれば、機関投資家資金の流入により大幅な価格上昇が期待されるでしょう。

AIの予測では、この動きが成功すれば2.00ドルという大胆な目標価格も視野に入るとされています。

イーサリアムベースのミームコインへの資金流入も追い風となり、根強いコミュニティ支持が価格を下支えしているのが特徴です。

アバランチ：300ドル上昇の可能性をAIが示唆

これまで比較的目立たない存在だったアバランチですが、潮目が変わりつつあります。

グレースケールがナスダックにアバランチETFを申請し、10月が決定の重要な月となる見込みです。

さらに注目すべきは、米商務省との提携でGDPデータをブロックチェーン上に記録するプロジェクトが進行していることです。

7月下旬以降、価格は下値を切り上げており、買い手が底堅く市場を支えている状況が確認できます。

ChatGPTは300ドルという大胆な予測を立てており、ETFの実現がその道筋を拓くかに注目が集まっています。

主要な抵抗線を突破できれば、昨年12月の高値52ドル付近までの上昇も現実味を帯びてくるでしょう。

Maxi Doge：100倍期待の新興ミームコインが登場

プレセール限定で話題を呼んでいるのが、新たなミームコインMaxi Doge（MAXI）です。

7月末のプレセール開始からわずか1週間で175万ドルを調達し、投資家の強い関心を集めています。

ホワイトペーパーによると、総供給量1502億4000万トークンのうち40%をプレセールに配分し、内部関係者への割り当てを排除した透明性の高い構造が特徴です。

筋肉質なドージをモチーフにしたジム文化をテーマにしたユニークなコンセプトも印象的といえます。

MAXIの買い方は公式サイトでウォレットを接続し、イーサリアム、USDT、BNB、クレジットカードで購入可能です。

プレセール参加者には年率最大798%のステーキング報酬も提供されています。

MAXIの価格予想については、アナリストが現在のプレセール価格から100倍の上昇ポテンシャルを指摘しています。

過去のドージコインが420倍、柴犬コインが10000倍の上昇を記録した実績を考慮すると、決して非現実的な目標ではないと言えます。

