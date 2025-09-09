1ドル以下で仕込みたいアルトコイン4選｜ドージコインやBTC銘柄

This content is provided by a sponsor

2025年の暗号資産（仮想通貨）市場では、多くの投資家が次の大きなブレイクアウトを狙える銘柄を探しています。

特に1ドル未満で購入できるアルトコインは、少額投資でも大きなリターンを期待できる魅力的な選択肢となっています。

価格が手頃であることは、投資の心理的ハードルを下げるだけでなく、将来的な価格上昇時により多くの利益を生み出す可能性を秘めています。

1ドル未満で購入可能でありながら、4つの銘柄が将来的な成長ポテンシャルが高く評価されています。

ドージコイン：元祖ミームコインの今後に期待

元祖ミームコインとして知られるドージコイン（DOGE）は、今なお最も人気の高い銘柄の一つです。

現在の取引価格は約0.21ドルとなっており、十分に手頃な価格帯となっています。

最近では、米国で初となるドージコインのETFが発表され、追随する動きも期待されています。

さらに、一部の企業がビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）のように、準備資産としてドージコインに関心を示し始めました。

これらの要因から、ドージコインの今後の動向として、2021年に記録した最高値0.73ドルを更新し、象徴的な目標である1ドルを目指す展開も考えられるでしょう。

PENGU：NFTコレクションから生まれた新星

著名なNFTコレクションのPudgy Penguinsから生まれたPENGUも注目の銘柄です。

NFT市場全体の停滞期を乗り越え、Pudgy Penguinsは再び脚光を浴びています。

PENGUトークンはソラナ上でローンチされ、すぐに大きな注目を集めました。

現在1枚あたり約0.03ドルで取引されています。

PENGUはソラナ（SOL）基盤の主要ミームコインとしての地位を確立しており、将来的にはドージコインの競合となる可能性も秘めているでしょう。

Bitcoin Hyper：ビットコインのレイヤー2ソリューション

Bitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインのブロックチェーンの性能向上を目指すレイヤー2プロジェクトです。

現在プレセール段階にあり、HYPERトークンは0.012ドルで販売されています。

価格は取引所への上場に向けて段階的に上昇する予定となっています。

ホワイトペーパーによると、高い性能で知られるソラナ仮想マシン（SVM）を採用しつつ、ビットコインネットワークの堅牢なセキュリティを活用できる点が特徴です。

投資家からの関心は高く、すでに約1400万ドルの資金調達に成功しており、その勢いは加速しているように見えます。

Bitcoin Hyperの買い方は非常にシンプルで、公式サイトでETH、USDT、BNBなどの対応通貨を使用して購入可能です。

HYPERの価格は、2025年末までに10倍以上の上昇が期待されており、長期的には1ドルに到達する可能性も指摘されています。

Bitcoin Hyperを見てみる

Pepenode：ゲーム要素を取り入れたマイニングプラットフォーム

Pepenode（PEPENODE）は、人気ミームPepe The Frogの世界観と、ゲーム要素を組み合わせた仕組みが特徴の新しいプロジェクトです。

利用者はブロックチェーンのノードを取得することでミームコインのマイナーとなり、ぺぺコイン（PEPE）といった人気仮想通貨のエアドロップを受けられる可能性があります。

ホワイトペーパーによると、総供給量2100億枚のトークンを発行し、そのうち約70%がノードのアップグレード時に燃焼される仕組みを採用しています。

この仕組みによって、需要と供給のバランスが調整され、トークンの価値向上が期待されます。

PEPENODEの買い方は、公式サイトでETH、BNB、USDT、USDCを使用して購入できます。

現在のプレセール価格は約0.001ドルとなっています。

将来性が期待できるPEPENODEの特徴として、従来のプレセールとは異なり、購入後すぐにバーチャルマイニングゲームを楽しめる点が挙げられます。

プロジェクトは2025年第3四半期から第4四半期にかけて取引所への上場を予定しており、早期参加者にはより強力なノードが提供される予定です。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。