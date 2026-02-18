2025年発行アルトコイン、85%が公開価格を下回る｜今後の注目市場は？

This content is provided by a sponsor

2025年に発行された暗号資産（仮想通貨）トークンの多くが、公開価格を大幅に下回る水準で推移しています。

具体的な事例として、注目を集めたプロジェクトの中でもPlasma（XPL）が93%安、モナド（MON）が58%安、Lighter（LIT）が77%安と、軒並み大きな下落を記録しています。

新規トークンの苦戦は一部のプロジェクトに限った話ではなく、2025年の市場全体に共通する傾向となっています。

かつては新規発行直後の値上がりを期待する動きが多かったが、現在は公開後に価格が下落するケースがほとんどです。

こうした状況は、市場参加者がトークンの実需や収益性をより厳しく評価するようになったことを反映しているとみられています。

プロジェクトの知名度や話題性だけでは資金を集めにくい環境に変わりつつあります。

DeFi市場の構造変化

一方、分散型金融（DeFi）市場では注目すべき構造変化が起きています。

DeFiアプリケーションが生み出す手数料が、それらが稼働する基盤ブロックチェーンの手数料収入を上回るようになりました。

これは、インフラ層からアプリケーション層へと価値の源泉が移行していることを示しています。

また、市場の成熟に伴い、投資家はアルトコインを慎重に選定する傾向が強まっています。

ステーブルコインの市場規模も拡大が継続。

2025年の時価総額は前年比で1021億ドル増加し、増加率は48.9%に到達。過去最高となる3110億ドルを記録しており、仮想通貨市場全体の中でステーブルコインの存在感が増しています。

厳しい環境の中でも際立った成果を上げた企業もあります。

ソラナ（SOL）投資企業DeFi Development Corp（DFDV）は、2025年に株価が853%上昇し、ナスダック市場で3番目に高いリターンを記録しました。

同社は3億7800万ドルを調達し、200万SOL超を財務に積み上げています。

市場全体としては、新規トークンへの過度な期待が後退し、実際に収益を生み出すプロジェクトや安定した需要を持つステーブルコインに資金が集まる傾向が強まっています。

DeFi市場の成熟とともに、投資家の目線も変化してきたといえるでしょう。

注目の新興アルトコインも登場

こうした市場環境の中で、実際のユースケースと技術的な裏付けを持つプロジェクトへの関心が高まっています。そのような文脈で注目を集めているのが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発されたBitcoin Hyper（HYPER）です。

Bitcoin Hyperはビットコイン（BTC）のトランザクション速度とコストという根本的な課題に取り組むプロジェクトで、ソラナのバーチャルマシン（SVM）エンジンを採用することで、高速かつ低コストなビットコイン送金を実現しようとしています。

さらに、ステーキングやDeFi、オンチェーンアプリケーションをビットコインのエコシステムに直接組み込む設計となっています。

ビットコイン保有者はBitcoin Hyper Bridgeを通じてビットコインをレイヤー2チェーン上のスマートコントラクトにロックし、同量のラップドビットコインをネットワーク上で利用できる仕組みです。

HYPERトークンはこのプロジェクトのネイティブトークンとして、トランザクション、ステーキング、ガバナンスの3つの主要機能を担っています。

プロジェクト自身がミームコインとしての側面を認めつつも、ビットコインベースのミームコインやDeFiアプリケーション、ビットコイン決済といった実用的なユースケースの実現を目指している点が特徴的です。

現在Bitcoin Hyperはプレセールフェーズにあり、公式ウェブサイトやBest Walletなどローンチパッドプラットフォームを通じてHYPERトークンを購入できます。

ETH、USDT、BNB、SOL、クレジットカードなど複数の支払い方法に対応しており、イーサリアムとソラナの両ネットワークで購入が可能。

実需と収益性が問われる現在の市場において、Bitcoin Hyperのような具体的な技術基盤と明確なユースケースを持つプロジェクトは、投資家にとって検討に値する選択肢の一つとなりえるでしょう。

