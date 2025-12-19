犬系ミームコインが市場39%を維持｜430万ドル調達銘柄に熱視線

This content is provided by a sponsor

CoinGeckoが発表した2025年ミームコイン状況報告書によると、ドージコイン（DOGE）を除いても犬系トークンがセクター全体の39.5%を占めています。

2024年12月に時価総額1506億ドルのピークを記録したミームコイン市場は、2025年11月には472億ドルまで縮小しました。

市場環境が大きく変化する中、プレセールで430万ドル以上を調達した新興コインに投資家の視線が集まっています。

犬系ミームコインが依然として市場を支配

CoinGeckoの報告書によると、ドージコインは11月時点でミームコイン市場シェアの47.3%を占め、時価総額約190億ドルを維持しています。

元祖ミームコインとしての地位は依然として揺るぎません。

注目すべきは、ドージコインを除外しても犬系トークンが市場の39.5%を占めている点です。

シバイヌ（SHIB）、ボンク（BONK）など多様な犬系ミームコインが投資家の支持を集めており、犬のイメージが仮想通貨文化に深く根付いていることを示しています。

一方、ぺぺコイン（PEPE）、POPCATなどの成功により、カエル系や猫系トークンも台頭してきました。

AIテーマや政治系ミームコインも2024年後半に急成長しましたが、その後は大幅に下落。

ミームコイン市場は単一の支配的資産ではなく、回転するナラティブと短期的な注目サイクルによって定義される時代に入っています。

皮肉から極端な誠実さへ、変化するミームコイン文化

CoinGeckoの報告書が示すもう一つの重要な変化は、ミームコインを取り巻く文化そのものの進化です。

初期のサイクルでは皮肉やパロディ、内輪ネタが主流でした。

しかし、最近の成功プロジェクトはより明確で即座に理解できるテーマを採用する傾向が見られます。

微妙なユーモアよりも誇張表現が、ニュアンスよりも明確さが求められる時代へと移り変わりました。

この変化は極端な誠実さとも表現できるもので、説明を要するトークンよりも、アイデンティティに全力でコミットしているプロジェクトが急速に広まりやすい環境を生み出しています。

機知よりもコミットメントが評価される市場構造へと移行しつつあるのです。

地域別では、米国からの関心が2025年11月時点で全体の30%を占め、年初の20%から大幅に増加しました。

規制環境の変化もあり、米国の個人投資家がミームコイン市場に再び注目し始めた形です。

430万ドル調達のMaxi Dogeが浮上

こうした市場環境の変化に合わせて設計されたのが、Maxi Doge（MAXI）です。

プレセールでは430万ドル以上を調達し、投資家からの強い関心を示しています。

筋肉質で体重240ポンドの誇張された柴犬をマスコットに採用し、極端な誠実さを全面的に取り入れています。

視覚的なショートカットとして機能するマスコットは、一目見ればどのようなトークンか理解できる設計となっています。

ブランディングだけでなく流通戦略にも特徴があります。

プレセール資金のかなりの部分をマーケティングに充てることで、プロジェクトが発見されるのを待つのではなく、積極的に露出を確保する構造を採用。

現在プレセール段階にあり、価格は0.0002735ドルとなっています。

次の段階に移行すると価格が上昇する仕組みです。

プロジェクト独自のステーキングプロトコルでは現在71%の動的APY（年間収益率）を提供しており、スマートコントラクトはCoinsultとSOLIDProofによる監査を完了しています。

ETH、BNB、USDT、USDCでの購入に対応しており、Best Walletを使用すれば銀行カードでの購入も可能です。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。