GameFiの新しい仮想通貨、ICOで3.6億円調達｜先行販売残り21日

暗号資産（仮想通貨）市場の低迷期にも関わらず、GameFiはユーザーを維持することに成功しました。

仮想通貨の冬において多くのセクターが停滞する中、ゲーム分野だけはプレイヤーの関心を引き止めていたのです。

この強固な需要を背景に、いま投資家の視線は、持続可能な経済設計を持つ新しい仮想通貨プロジェクトへと注がれています。

PepeNode（PEPENODE）は、現実のマイニングを精緻に再現した仕組みで支持を広げ、ICOを通じて約3億6800万円を調達しました。

過去の失敗から学んだ「稼ぎ続ける仕組み」

2022年から2023年にかけての市場停滞期において、多くのゲーム系プロジェクトが姿を消しました。

当時の主流であったトークン経済圏は、新規ユーザーの流入が止まるとすぐに価値が暴落するインフレ型であり、長期的な運用には適していませんでした。

こうした過去の失敗を教訓として、2025年後半から登場している新しい仮想通貨は、ゲーム内の経済バランスを重視した設計へと進化しています。

最新の調査によれば、投資家の約6割が過去の失敗の原因を「持続不可能な報酬設計」であったと指摘しています。

これを受けてPepeNodeなどの最新プロジェクトでは、単にトークンを配るのではなく、プレイヤーが資源を管理し、戦略を立てることで収益が発生する仕組みを導入しました。

一時的なブームに依存しない、地に足のついたエコシステムが構築されつつあります。

仮想の採掘事業を運営する新しい遊び方

現在、市場で大きな注目を集めているのが、ビットコイン（BTC）の基盤であるマイニングという産業プロセスをゲーム化した仕組みです。

PepeNodeでは、従来の単純なクリック作業を排し、本格的なマイニング事業のシミュレーションを楽しむことができます。

プレイヤーはPEPENODEトークンを使用して仮想のマイニング機器（ノード）を構築し、インフラの最適化やハッシュレートの管理といった経営判断を行います。

効率的な運用を行うことで、ぺぺコイン（PEPE）やファートコイン（FART）などの人気ミームコインを報酬として受け取れる仕組みです。

こうした戦略性の高さが、これまでのGameFiに物足りなさを感じていた層から高く評価されています。

プレセールで3.6億円調達、終了まで残り21日

PepeNodeの先行販売は、すでに3.6億円を超える資金を集める成功を収めています。

現在はプレセールの第5段階にあり、1トークンあたりの価格は約0.19円で推移しています。

販売終了まで残り21日となり、上場前の有利な価格で購入できる期間が残りわずかとなっています。

先行販売の終了後は、主要な取引所への上場が予定されており、価格は市場の需給によって決まることになります。

プロジェクト側は、初期のGameFiが陥った「報酬のためのゲーム」という罠を避け、楽しさと収益のバランスを維持する姿勢を強調しています。

現在、当局からの公式なコメントはありませんが、実利を伴う新しい仮想通貨への資金流入は、2026年に向けた大きなトレンドとなる可能性があります。

