ドージコインETF承認で30%高騰か｜次に期待の最新銘柄とは

ドージコイン（DOGE）はここ数日、重要なサポートレベルまで価格が下落しています。

一部の専門家は、現物ETFの承認期限が近づく中で、DOGEは反発する可能性があると前向きな予測をしています。そんな中、ドージコインを超える成長ポテンシャルを持つ関連銘柄として、Maxi Dogeという新しい暗号資産（仮想通貨）が注目されています。

ドージコインの今後を左右するイーロン・マスク氏の動き

ドージコインは現在、0.2130ドルで取引されており、7月の最高値から20%以上下落、時価総額も320億ドルに減少しています。

このような低迷期にもかかわらず、専門家はドージコインには、長期的な上昇を後押しする主要な材料があるとしています。

その1つは、イーロン・マスク氏の弁護士であるアレックス・スピロ氏が、2億ドルの規模を持つHouse of Doge（ハウス・オブ・ドージ）を率いる計画が発表されたことです。

同社は、DOGEトークンを大規模に蓄積する予定で、投資家がトークンを直接保有しなくても、株式市場を通じて間接的に参加できる機会を提供するとしています。

この新たな計画は、メタプラネット社やストラテジー社などが、ビットコインを積極的に購入しているように、企業による仮想通貨の保有トレンドが進んでいる状況を、示したものとなっています。

近づく現物ETFの承認期限、ドージコインに30％高騰予測も

前述したように、ドージコインは、現在申請中の現物ETFの承認期限が迫っており、問題なく承認されれば、反発して価格が上昇すると予想されています。

SECは、ビットワイズと、グレースケールの現物ETFの判断期限を10月18日に、21シェアーズの期限を1月9日に設定しています。

予測市場のデータによると、この現物ETFが承認される確率は、80%にまで上昇しており、承認日に向けてDOGEの価格が上昇する可能性は高いと見られています。

テクニカル分析の観点では、日足チャートでドージコインの価格は、上昇トレンドラインの上を維持しています。そのため、ドージコイン今後の見通しは明るく、現在の水準から反発して、30%を超える高騰を記録するという予測が立てられています。

新しいドージコインとして期待のMaxi Doge

ドージコインが市場の注目を集める中、新たな可能性を秘めた次世代プロジェクトも次々と登場しています。

その中でも最近、DOGE超えが期待されているのが、イーサリアム上でローンチされた新しいミームコイン、Maxi Doge （MAXI）です。

Maxi Dogeは、ボディビルダー風のストイックな柴犬をミームとしており、ドージコインやシバイヌに続く次の犬系コインとして期待されています。

ホワイトペーパーによると、Maxi Dogeは1000倍のレバレッジを目標としており、将来的に取引専用プラットフォームが構築される計画があります。

現在開催中のMAXIプレセールでは、すでに175万ドル（約2億円）を超える資金を調達しています。

プレセール価格は現在、0.000255ドルという低価格で設定されていますが、投資家の中には100倍成長などの強気な価格予想をしている人もおり、今後の動向が注視されています。

MAXIトークン保有者には、最大年利175%で、ステーキング報酬が提供される機会も用意されています。

総供給量の40%をマーケティングに充てるなど、今後の認知度拡大に向けたアプローチも積極的に行っており、その成長が期待されています。

MAXIの買い方については、公式サイトで詳細が説明されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。