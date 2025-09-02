イーサリアム基盤のPepeNodeが登場｜仮想マイニングプロジェクト

This content is provided by a sponsor

2025年8月、暗号資産（仮想通貨）業界に新たな風を吹き込むプロジェクトが登場しました。

PepeNode（PEPENODE）は、世界初のマイン・トゥ・アーンとして、わずか数日で50万ドルの資金調達を達成し、投資家の注目を集めています。

従来のミームコインとは一線を画すこのプロジェクトは、イーサリアムブロックチェーン上で動作し、投資家に実際の価値とエンゲージメントを提供することを目指しています。

単なる投機対象ではなく、プレセール段階から実際に使用できる機能を備えているのが特徴です。

イーサリアムの今後の技術力が支える革新的なシステム

PepeNodeは、ERC-20規格に準拠してイーサリアム上で動作するため、業界をリードするウォレット、取引所、DeFiプラットフォームとの高い互換性を持ちます。

イーサリアムのプルーフ・オブ・ステーク（PoS）コンセンサスメカニズムにより、ステーキング、マイニング、紹介報酬、トークンバーン、支払いなど、すべての機能が安全に保護されています。

イーサリアムは現在、暗号資産市場で強力な上昇トレンドを見せており、最近は4954ドルという過去最高値を記録しました。

機関投資家は、ステーブルコインやトークン化といった革新的な技術の基盤としてのイーサリアムの価値を認識し始めており、

PepeNodeのような革新的プロジェクトの採用も注目を集めています。

スマートコントラクトが、すべてのビジネスロジックとマイニングロジックを処理し、透明性と効率性を確保しています。

プレセール段階ではオフチェーンでマイニングが行われますが、トークンローンチ後は完全にオンチェーンに移行される予定です。

革新的なマイン・トゥ・アーンエコシステム

PepeNodeの仕組みは理解しやすく、それが魅力の一つです。

PEPENODEトークン保有者は、仮想サーバールーム内でマイニングノードを購入し、様々な種類のノードを組み合わせることで、ハッシュパワーを最適化して報酬を生み出すことができます。

ホワイトペーパーによると、アップグレードに使用されたトークンの約70%は恒久的にバーンされ、これによりデフレ型の経済モデルが構築されます。

この仕組みは、ネイティブトークンであるPEPENODEの価格を支える重要な要素となっています。

従来のミームコインが投機的な取引に依存していたのに対し、PepeNodeは実際の活動を通じてトークンの価値を高める仕組みを導入しています。

ユーザーはハードウェアや専門知識を必要とせず、ゲーム化されたマイニングシステムを通じて報酬を獲得できるのです。

高い収益性と将来への期待

現在、PEPENODEのステーキングプールでは年利3000%を超える報酬が提供されており、早期参加者には特に魅力的な条件が用意されています。

さらに、2%の紹介システムにより、ユーザーがプロジェクトに関する情報を広めることを促進しています。

将来的には、ユーザーはリーダーボードで競い合い、PEPEやFARTCOINなどの人気ミームコインをボーナスとして獲得する機会も得られます。

すべての報酬はリアルタイムのダッシュボードで追跡可能で、上位の成績者にはインセンティブが付与される仕組みになっています。

PepeNodeエコシステムは、2100億のPEPENODEトークンによって支えられており、マイナーノードの購入からサーバールームの構築などすべての機能でネイティブトークンが使用されます。

プレセールは2025年第4四半期の上場を予定しており、早期購入者は価格上昇とステーキング報酬からの受動的収入の両方でリターンを最大化する機会も得られます。

暗号資産セキュリティ企業のCoinsultによるスマートコントラクトの監査も完了し、重大な問題は発見されなかったことが確認されています。

PepeNodeは、ETH、BNB、USDTによる暗号資産での支払いに加えて、クレジットカードやデビットカードにも対応しており、幅広い投資家が参加しやすい環境を整えています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。