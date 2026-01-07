DOGEに続きPEPE・SHIB上昇｜ミームコイン新星PepeNodeも

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）市場のミームコイン分野は、ビットコイン（BTC）の上昇に伴い活発な動きを見せました。

代表的なミームコインであるドージコイン（DOGE）は、ビットコインが9万5000ドル近くまで上昇したことを受け、週間で17%以上値上がりしました。

この動きにより、DOGEの価格は12月初旬以来の高値を記録し、一時0.155ドルまで上昇しました。その後は他の主要通貨と同様に一時的に下落し、現在は0.146ドル付近で取引されています。

ドージコインの価格上昇は、関連ETF（上場投資信託）への資金流入とも重なっています。SoSoValueのデータによると、1月初旬にかけて数百万ドル規模の純流入が確認されました。

ミームコイン市場全体の高騰

CoinGeckoのデータによると、ミームコインカテゴリー全体では週間で24%以上上昇しています。

中でも、ドージコインの急騰に伴い、ペペ（PEPE）は63%、シバイヌ（SHIB）は26%の値上がりを記録しました。

同時期のビットコインの上昇率が4.8%、イーサリアムが9.2%であったことと比べると、ミームコインが市場を大きく上回るパフォーマンスを示していることが分かります。

ソラナブロックチェーンを基盤とするトークンも好調です。

ボンク（BONK）やPudgy Penguins（PENGU）関連のトークンも大幅な上昇を記録しており、高速なレイヤー1ネットワークであるソラナ上では、ミームコイン関連の指標が改善し始めています。

投資家心理の改善と新たな潮流

ソラナネットワークなどでは、昨年末の停滞から一転し、トークンの新規発行や取引量が回復傾向にあります。

Duneのオンチェーン分析によると、2026年に入ってからは連日多数の新規トークンが作成されており、ローンチパッドの取引量も増加しています。

既存のミームコインであるFartcoin（FARTCOIN）やDogwifhat（WIF）の取引量も増加しており、ソーシャルメディア上での注目度も高まっています。

このような市場の活況は、単なる投機的な動きにとどまらず、実用性やゲーム性を兼ね備えた新しいプロジェクトへの関心も呼び起こしています。

注目を集める「PepeNode」の台頭

このミームコインブームの中で、独自の「Mine-to-Earn（マイン・トゥ・アーン）」モデルを採用したPepeNode（PEPENODE）が投資家の注目を集めています。

イーサリアムブロックチェーン上に構築され、高価なハードウェアを必要とせず、ゲーム感覚で仮想マイニングを楽しめる点が特徴です。

PepeNodeでは、ユーザーが仮想のマイニングリグを構築・アップグレードすることで、PEPENODEトークンだけでなく、市場で人気の高いペペやFartcoinなどを報酬として獲得できます。

さらに、ゲーム内で使用されたトークンの70%がバーン（焼却）されるデフレ的なトークノミクスも採用しており、持続可能性を重視する投資家から高く評価されています。

現在実施中の仮想通貨プレセールでは、すでに260万ドル以上の資金が集まり、初期段階での終了が間近に迫っています。

Coinsultによるスマートコントラクト監査も完了しており、安全性への配慮も行き届いています。

直近では、約5万9000ドル（約920万円）の大口購入も確認され、PepeNodeの独自トークノミクスと実用的なユーティリティに、投資家の期待が急速に高まっています。

プレセールは残り約1日で終了予定で、早期参加ができる最後のチャンスとして注目されています。

ミームコインの文化と実用的なユーティリティを融合させたPepeNodeは、現状の市場環境において、新たな選択肢として存在感を示しています。

