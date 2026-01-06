2026年おすすめ仮想通貨3選｜XRP・SOL・PEPE価格の行方は？

This content is provided by a sponsor

2026年が幕を開け、暗号資産（仮想通貨）市場では、新たな年がアルトコインにとって追い風となることへの期待が高まっています。

現在、リップル（XRP）、ソラナ（SOL）、PEPEの3銘柄が、有力な注目候補として浮上しています。

ビットコイン（BTC）の価格は8万9500ドル付近まで回復していますが、多くのアルトコインは依然として過去最高値から50％以上低い水準にとどまっています。

ビットコインの4年周期サイクルに変化が見られる中、今後の値動きを正確に予測することは容易ではありません。

しかし、ファンダメンタルズの観点では、これら3つのプロジェクトはいずれも堅調な勢いを維持しています。

仮想通貨おすすめ銘柄のリップル、2026年は8ドルシナリオも

リップルは現在、取引所における供給量が過去8年間で最低水準まで減少しています。

これは、価格が低迷する局面で蓄積が進んだことを示しており、仮想通貨おすすめ銘柄として注目される背景には、現物ETFへの強い需要があります。

報道によれば、リップルのETFは提供開始以降、累計で14億ドルを超える資金流入を記録しました。これは総供給量のおよそ0.75％に相当します。

キャンターフィッツジェラルドなどの金融機関は、リップルが300％以上上昇し、2026年には8ドルを超える可能性があると予測しています。

この強気な見通しは、ETF需要に加え、長年の懸案だった規制面の不透明感が解消された点に支えられています。

テクニカル面では、強気基調を維持するためには2.10ドル付近を下回らないことが重要です。現在のリップル価格は約2.39ドルで推移しており、この流れが続けば心理的節目となる2.50ドルの再試行も視野に入ります。

RSI（相対力指数）は現在60台前半で、短期的には2.60ドルまでの上昇余地が残されています。一方で、2.10ドルを割り込んだ場合は、次の重要な下値支持線として2.00ドル付近が意識されそうです。

ソラナの躍進とミームコイン市場の再燃

ソラナは、もはや単なる新興ブロックチェーンではありません。2025年には14億ドル以上の収益を上げ、業界で最も収益性の高いネットワークの一つとして地位を確立しました。

分散型取引所（DEX）の取引量では首位を獲得しており、アクティブアドレス数でもトップクラスを維持しています。加えて、ソラナETFの承認が実現すれば、エコシステム全体に新たな需要をもたらすと期待されています。

価格面では、18か月にわたって主要なサポート水準を維持しており、2026年に向けて上昇余地を残しています。

現在のソラナ価格は128ドル付近の抵抗線を上抜けており、130ドル台を安定的に保てれば、上昇の勢いはさらに強まる可能性があります。次の目標は133ドル、その先には140ドル付近のチャネル上限が意識されます。

一方、ミームコインのPEPEは、2026年初頭から約50％の上昇を記録しました。弱気相場で市場の注目を集めた経緯を持つ同銘柄は、再びアルトコイン市場を活性化させる存在として注目されています。

0.000005ドル付近の長期的な抵抗線を突破した点は前向きですが、RSIは89に達しており、短期的には過熱感が見られます。

調整局面を経て、かつての抵抗線をサポートに転換できれば、2025年初頭のような大規模な上昇局面が再現される可能性もあります。

実用性を備えた新星PepeNodeの台頭

アルトコインシーズンへの期待が高まる中、従来のミームコインとは一線を画す実用性を備えたプロジェクトとして、PepeNode（PEPENODE）が投資家の関心を集めています。

同プロジェクトはイーサリアム上で構築され、仮想マイニングによって報酬を得る「Mine-to-Earn」モデルを採用しています。

PEPENODEでは、高価なハードウェアや電力コストを必要とせず、仮想ノードを購入・アップグレードすることで、PEPENODE自身に加え、PEPEやFARTCOINといった複数のミームコインを報酬として獲得できます。

プレセール段階では、累計714万ドル（約11億2000万円）超の資金を調達し、コミュニティ規模も10万人超へと拡大しました。CoinGeckoやCoinbaseなど主要プラットフォームへの掲載も進み、現在のトークン価格は約0.00054831ドルで安定推移しています。

さらに、直近では約5万9000ドル（約920万円）規模の大口購入も確認され、投資家の関心が高まっている様子がうかがえます。

加えて、プレセールは残り2日で終了予定とされており、今後の展開に期待が集まっています。

特に注目されるのが、ノードのアップグレード時に使用されたトークンの70％がバーン（焼却）されるデフレ設計です。これにより供給量が抑制され、長期的な価値向上が期待されています。

また、SolidProof社などによるセキュリティ監査を完了しており、運営の透明性も評価材料となっています。

単なる話題性にとどまらず、ステーキングやゼロ手数料の交換プラットフォーム「PepetoSwap」など、多機能なエコシステムを展開するPEPENODEは、次世代のミームコイン市場を象徴する存在として、今後の動向が注目されます。

