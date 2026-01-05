ミームコイン市場でDOGE不調、背景と注目集まる新興プロジェクト

This content is provided by a sponsor

ドージコイン（DOGE）は2025年末に0.12ドルを下回る水準まで下落し、ETFへの資金流入も停滞しています。

ピーク時からの下落率は70％を超え、大幅な調整局面に入りました。2026年の取引開始時点でも、価格は依然として0.12ドルを下回る水準で推移しています。

ミームコイン市場におけるETF資金流入の低迷

SoSoValueの最新データによると、ドージコインのETFは、11月24日の取引開始以降、多くの日で純流入額がゼロとなっています。

純資産総額は現時点で約507万ドルにとどまっており、この規模は、米国で取引されている仮想通貨ETFの中でも最小クラスに位置付けられます。

こうした状況は、機関投資家および個人投資家の双方から、ミームコインの王者であるドージコインに対する関心が低下している現状を反映しているといえるでしょう。

一方、リップル（XRP）やソラナ（SOL）のETFは堅調な資金流入を記録しており、ドージコインとは対照的な動きとなっています。新たな資金流入がなければ、価格の上昇基調を形成するのは難しい状況です。

売り圧力が長期化した場合、価格はさらに下押しされる可能性があります。この傾向が2026年まで続けば、短期的な反発は限定的になると見られています。

DOGE大口保有者の動向と売り圧力

Bitinfochartsのデータによると、特定のドージコイン大口保有ウォレットの残高は2025年に増加しました。保有量は79億枚から109億枚へと拡大しています。

過去の市場動向を振り返ると、110億枚を超える保有残高は、ドージコイン価格のピーク局面と重なるケースが多く見られます。市場が強気局面にある場合、取引所残高の増加は新規投資家への再分配につながる可能性があります。

しかし、需要が低迷している現在の環境では、大量の保有残高が恒常的な売り圧力となるリスクも否定できません。ドージコインはこれまで、小口の個人投資家の参加によって成長してきました。

市場の関心が薄れることは、新規参加者の減少、特にミームコインへの投資意欲の低下を意味します。流動性が低下すれば、価格は急激な変動に対して一層脆弱になる可能性があります。

ミームコイン調整局面で浮上するPepeNode

主要なミームコインが停滞感を見せる中、市場の関心はより高いリターンや新たな体験を提供する新興プロジェクトへと移りつつあります。特に、ゲーム要素と金融インセンティブを組み合わせた「Mine-to-Earn」モデルへの資金流入が目立っています。

その代表例として注目されているのが、イーサリアムブロックチェーン上で展開されるPepeNode（PEPENODE）です。

物理的なマイニング機器や電力を必要とせず、デジタル空間でのマイニング体験を通じて報酬を得られる点が、個人投資家から支持を集めています。

PepeNodeはプレセール最終段階にあり、250万ドル以上を調達済みです。初期参加者向けには最大540％の年間利回りが得られるステーキングが提供され、投資家の関心を集めています。

最近では、大口投資家による約5万9000ドル（約920万円）規模の購入も報告され、プロジェクトへの期待感の高さを示しています。この動きは、PepeNodeが市場で注目される存在であることを改めて裏付けるものです。

市場アナリストによれば、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）のボラティリティが高まる局面では、流動性が大型銘柄からPepeNodeのようなプレセール案件へ循環する傾向があるとされています。

トークン生成イベント後の価格が0.0110ドルに達するとの予測もあり、長期的な成長余地を指摘する声もあります。

ドージコインをはじめとする既存のミームコインが調整局面にある中で、PepeNodeは新たな投資先として存在感を高めつつあります。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。