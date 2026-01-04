「イエス再臨」賭けで注目集める予測市場、ミームコイン的熱狂が話題

This content is provided by a sponsor

予測市場大手のPolymarket（ポリマーケット）は1日、イエス・キリストが2025年中に再臨するかを問う賭けについて、結果がNoで確定したと発表しました。

このように、ポリマーケットでは風変わりなテーマの賭けが数多く提供されていますが、特にイエス再臨を巡る市場は注目を集めており、年間で約330万ドルの資金が投じられています。

資金の大半はNoに集中した一方、再臨を信じる参加者も一定数存在し、春頃には年末までの確率が3％超で推移しています。

4月に憶測が高まる局面でNoに賭けた参加者は結果的に利益を得ました。試算では、手数料控除前の年率は約5.5％となり、米国債利回りを上回る水準です。

ミームコイン的熱狂と予測市場が抱える課題

Polymarketや競合のKalshi（カルシ）といった予測市場は近年、大きな注目を集めています。

選挙結果や戦争勃発といった現実世界の重要事象に対し、群衆の知恵と資金を用いてオッズを形成する先進的手法として評価される一方、投機性の強い側面も指摘されています。

実際、真剣なテーマと並行して、映画グリーンランド：マイグレーションの興行収入やイーロン・マスクの投稿頻度など、娯楽性の高い契約も並んでいます。

こうした構図は、ミームコイン市場に似た熱狂を生みやすいでしょう。

イエス再臨を巡る市場では議論が過熱し、税務上の思惑を指摘する声や、価値を疑問視する意見が交錯しました。

ワシントン・アンド・リー大学ロースクールのメリンダ・ロス准教授は、注意散漫を招き、本来の洞察提供という予測市場の価値を損なうと批判しているものの、ポリマーケット側はコメントを控えている状況です。

宗教的賭けとミーム文化に共通する投機性

宗教的事象に世俗的なオッズを与える試みは、決して新しいものではありません。

17世紀の数学者ブレーズ・パスカルは確率論を確立し、信仰を合理的に説明する手法として報酬計算を用いていました。いわゆるパスカルの賭けは、信仰と確率を結び付けた代表的な例です。

キリスト教において救世主の再臨は長年語り継がれてきたテーマであり、宗派や予言者の中には切迫した再臨を主張する動きも存在しました。

一方で、福音書では再臨の時期を断定すること自体への警鐘が示されています。

予測市場における再臨を巡る契約は、判断基準の曖昧さが指摘されています。

信頼できる情報源のコンセンサスを条件としながらも、結果は迅速に確定され、現在は2026年末までの再臨を対象とする市場へと移行しています。

確率は2％程度と評価される一方、成立時のリターンは極端に大きく、宝くじ的な心理が参加を後押ししています。

こうした高額賭けと群衆の熱狂は、暗号資産（仮想通貨）市場で繰り返されてきた投機構造と重なっています。

アルトコイン市場の熱狂と新興ミームコインの台頭

仮想通貨市場では、ミームコイン文化を背景とした投機的熱狂が周期的に発生しています。

特にアルトコインへの資金流入が加速する局面では、単なる話題性だけでなく、実用性や参加体験を備えたプロジェクトが評価されやすい傾向があります。

その流れの中で注目を集めているのが、イーサリアム基盤のPepeNode（PEPENODE）です。

同プロジェクトは、従来のミームコインに、「採掘して稼ぐ」というMine-to-Earn（M2E）の要素を組み合わせ、ユーザーが仮想マイナーノードを購入・運用することでトークン報酬を得る仕組みを構築しています。

PepeNodeは現在プレセール最終段階にあり、すでに約250万ドルを超える資金を調達しています。

プレセール期間中には年率534％のステーキング利回りが提示され、加えてノード購入時に使用されたトークンの70％を焼却するデフレ設計も導入されています。

市場では本格的なミームコインサイクルの再来が意識される中、PepeNodeのような参加型かつ構造化されたプロジェクトが、投機を超えた新たな投資機会として位置付けられています。

プレセール終了が近づくにつれ、初期参入を狙う動きも一段と活発化しています。

