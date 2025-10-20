ドージコイン、10%下落｜360万ドル調達のミームコインが浮上

This content is provided by a sponsor

ドージコイン（DOGE）の価格は18日、大口保有者のクジラによる大量売却が明らかになり、過去24時間で10%下落して0.17ドルを記録しました。

この下落により、週間での下げ幅は27%以上に拡大しています。

オンチェーンデータによると、クジラは約3億6000万DOGE、金額にして7400万ドル相当を売却したことが示されています。

ドージコイン今後の行方｜好材料も売り圧力優勢

ドージコイン財団事業部門ハウス・オブ・ドージがナスダック上場企業との合併を計画しているといった好意的なニュースがあったにもかかわらず、売り圧力は収まりませんでした。

トレーダーたちはこれらの進展をまだ初期段階にあると判断し、利益確定売りが活発化しました。

さらに、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）など、暗号資産（仮想通貨）の市場全体が値下がり傾向にあります。

この動きも、DOGEのようなボラティリティの高いミームコインへの圧力を増幅させました。

テクニカル分析の観点では、DOGEは複数週間のチャネル下限である0.17ドルの重要な支持線を試しています。

この領域を維持できれば反発が期待されますが、防衛に失敗した場合、0.16ドルから0.15ドルまでの下落リスクが考えられます。

現状では、トレーダーは一時的な反発と捉え、ドージコイン の将来的な目標である1ドルへの夢を追い求める参加者は、明確なシグナルを待っています。

新たなミームコインの可能性、アルトコインシーズンへの期待

このように既存のミームコインが方向性を模索する中、次なる飛躍を目指す新しいプロジェクトが注目を集めています。

その代表格が、現在プレセール中のMaxi Doge（MAXI）です。

MAXIは、ハイリスクな取引に挑むマッチョなドージをコンセプトにしたユニークなミームコインです。

ドージコインの成功モデルに倣い、強力なカルチャーを価値の中心に据えています。

プレセール価格が約0.000264ドルと初期段階にあるため、一部では10倍以上の成長ポテンシャルも期待されています。

なお、プレセールでは既に約360万ドルを調達しています。

アルトコインシーズンへの期待感が高まる今、次の大きな波を狙う投資家にとって、Maxi Dogeは興味深い選択肢となります。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。