ソラナ反発、ETF承認が追い風に？新ミームコインも急浮上

ソラナ（SOL）は19日、185ドル付近で推移しており、181ドルの支持線から反発しています。
市場は、3月以降の上昇トレンドを形成する上昇チャネル内での価格維持に注目しています。
アナリストは、207ドルの抵抗線を上抜ける勢いが強まれば、最近承認された21Sharesのソラナ現物ETFが次の大きな上昇のきっかけになる可能性があると分析しています。
暗号資産（仮想通貨）市場全体が安定する中、ソラナは再び技術的、規制的な転換点に立っています。
ソラナは日足で上昇チャネルを維持しています。
180ドル付近のトレンドラインと、186ドル付近の200日EMAが重要な防衛ゾーンです。
短期的な抵抗線は203ドルから207ドルの間です。
RSIは過去の局所的な底値水準にあり、ソラナ今後の動向については、反発も期待されます。
ファンダメンタルズでは、SECが21Sharesのソラナ現物ETFのフォーム8-A登録を承認しました。
これは取引に向けた第一歩です。
ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）に続く節目を越え、市場の期待は高まっています。
取引所からの純流出は小規模で、売り圧力は和らいでいます。
当面の203ドルから207ドルの上値抵抗線を終値で明確に上抜ければ、強気トレンド継続が確認されます。
ETF承認の進展と市場心理が今後の鍵を握ります。
ソラナのような主要コインが制度的な注目を集める一方で、そのエコシステム内では個人投資家向けの新たな機会が急速に拡大しています。
特にソラナ基盤のミームコイン取引は活況を呈しており、その取引を有利に進めるためのツールへの関心が高まっています。
そんな中で登場したのが、ミームコイン取引に特化したTelegramボットのSnorter Bot（SNORT）です。
このプロジェクトは、新規上場銘柄をミリ秒単位で狙うスナイピング機能などを提供し、ユーティリティトークンとしての側面も持ち合わせています。
現在、プレセールは最終段階に入っており、すでに500万ドル以上の資金調達に成功していることから、その期待の高さがうかがえます。
ソラナエコシステムの成長と共に注目されるこの新しいトレンドに、関心が集まっています。Snorter Botを見てみる
