FRB利下げの中、ビットコイン下落｜今仕込み時のミームコイン

2025年9月26日 – 先週の米FRBによる利下げ後もドルが力強さを取り戻しているため、暗号資産（仮想通貨）を含む市場の多くは予想外の形で冷え込んでいます。

ビットコイン（BTC）などが影響を受ける中、その反動で反発する可能性を秘めているのがMaxi Doge（MAXI）です。

Maxi Dogeは、犬やミームの要素を併せ持つ、大胆で型破りな特性のミームコインで、価格上昇を意図した設計が特徴です。

ビットコイン今後の動向は？ドル高で下落も、歴史的に強い年末相場

先週のFOMCで利下げが決定されたにもかかわらず、米ドルは逆に上昇し、ビットコイン価格を圧迫する展開となりました。

パウエル議長の発言が積極的な金融緩和への期待を後退させたことや、世界情勢の不安定さが、安全資産としてのドル買いを後押ししたのが主な要因です。

このリスクオフの流れを受け、ビットコインは11万ドルを割り込み、仮想通貨市場全体も下落しました。

しかし、市場では11月の追加利下げが有力視されており、今後の金融緩和への期待感が相場を下支えする可能性があります。

ビットコインにとって歴史的に強い10月・11月がこの期待感に後押しされ、12月にはアルトコイン市場が上昇する好機となるかもしれません。

ビットコイン今後の動向に注目が集まっています。

ビットコインの次に来るアルトコインの波

歴史的にビットコインが強い10月・11月の後、投資家はより高いリターンを求め、アルトコイン、特にミームコインへ資金を移動させる傾向があります。

この資金循環のパターンが再び見られ始めています。

このような流れで人気を集めるのは、ビットコインのパロディから始まったドージコイン（DOGE）のように、純粋な楽しさやユーモアを持つ本物のミームコインです。

しかし、ドージコインやぺぺコイン（PEPE）といった既存のコインは既に時価総額が巨大なため、ここから価格を大きく伸ばすことは難しくなっています。

そのため、かつての人気コインと同様の飛躍が期待され、新鮮な魅力を持つMaxi Dogeのような新しいトークンが、次の投資先として注目を集めているのです。

新ミームコインMaxi Doge、プレセールで250万ドルを突破

現在プレセール中の新ミームコインMaxi Dogeが、すでに260万ドルの資金調達を突破し、投資家の注目を集めています。

このトークンは、トレーニングに励む層に訴えかけるユニークなコンセプトが特徴で、ドージコインの派生版とされています。

現在の価格は1トークンあたり0.0002595ドルですが、次のラウンドで価格が上昇する予定です。

プロジェクトは資金の40%をマーケティングに充てるなど、利益の最大化を念頭に設計されています。

プレセール購入者は年利129%でのステーキングがすぐに可能で、安全性確保のためスマートコントラクトは監査済みです。

次の目標は300万ドルで、達成すれば更なる価格上昇が期待されます。

購入は公式サイトから可能で、イーサリアム（ETH）、バイナンスコイン（BNB）などや銀行カードに対応しています。

