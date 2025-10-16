クジラが買うドージコイン後継ミームコイン、Maxi Dogeの魅力は？

This content is provided by a sponsor

イーロン・マスク氏はこのほど、ドージコイン（DOGE）を改めて最高のコインと評価した一方、新たな犬系コインMaxi Doge（MAXI）が注目を集めています。

最近、ある大口投資家が24億MAXIトークンを一度に取得したことが話題となり、プロジェクトへの期待が高まっています。

この動きを受け、MAXIのプレセール調達額は360万ドルを突破しました。

現在のトークン価格0.000263ドルは、今後価格が上昇する予定です。

市場の関心は、この新しいコインの動向に集まっています。

"I keep falling asleep and missing these trade opportunities " Me: pic.twitter.com/xb4WpVaSiR — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 16, 2025

ドージコイン今後の熱狂は次へ？新ミームコインMaxi Dogeが登場

金融解説サイトZeroHedgeは、AI開発競争が法定通貨の増刷を招き、ビットコイン（BTC）などの現物資産の価格を高騰させていると指摘しています。

この議論に対し、イーロン・マスク氏はドージコインはエネルギーであるとの考えに同意し、偽造や無限発行が不可能なハードアセットとしての価値を再確認しました。

ドージコインはビットコインと同じ仕組みのPoWですが、価格は2021年の最高値に及んでいません。

マスク氏への熱狂が落ち着いた今、そのエネルギーを引き継ぐと期待されるのが、力強さと価格上昇への意志を基盤に構築された、次世代ミームコインMaxi Dogeです。

ドージコインを超えるか？

歴史が示すように、時代の主役は常に移り変わります。

ミームコインの世界も例外ではありません。

10年以上にわたり犬系コインの頂点に君臨してきたドージコインの今後の後継者として、新世代の旗手Maxi Dogeが登場しました。

Maxi Dogeは、かつてドージコインを熱狂的に支えた投資家たちの努力と意志の力を体現するミームコインです。

その熱意ある精神は、かつてイーロン・マスク氏のツイートをきっかけにDOGEへ投資した層と重なります。

今、同じエネルギーを持つ投資家たちが、新たな旗手の周りに集結しているのです。

市場の主役はドージコインから移り変わろうとしています。

大口投資家が注目するMaxi Doge

新たな犬系コインMaxi Dogeが、ドージコインの座を狙う存在として注目を集めています。

最近、ある大口投資家が約1億円以上を投じて24億MAXIトークンを取得し、プロジェクトへの強い信頼を示しました。

この動きは、インフルエンサーや主要メディアも強気な予測を報じるなど、市場全体の関心を高めています。

MAXIのプレセールに参加するには、公式サイトでBest Walletなどの暗号資産（仮想通貨）ウォレットを接続し、ETH、USDT、またはクレジットカードで購入できます。

購入したトークンは、年率83%という高い利回りでステーキングすることが可能です。

また、スマートコントラクトは専門機関による監査を完了しており、安全性も確保されています。

詳細は公式サイトやX、テレグラムコミュニティでご確認ください。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。