マスク氏がXRP支持で175ドル超？ドージコインや関連銘柄との比較

暗号資産（仮想通貨）アナリストが、テスラのイーロン・マスクCEOがリップルをドージコインと同様に支持した場合の価格への影響について分析しました。

同氏の発言がこれまでドージコイン（DOGE）に与えてきた影響を基に、リップル（XRP）が同様の注目を集めた場合の価格動向を検証しています。

分析によると、マスク氏がXRP支持を表明した場合、価格が175.92ドルに達する可能性があるとされ、ドージコインや関連銘柄への影響も注目されています。

ドージコインが証明したマスク氏の市場影響力

イーロン・マスク氏は、その発言だけで仮想通貨市場を動かしてきた人物として知られています。

特にドージコインは、同氏の影響力を最もよく表した代表例となっています。

マスク氏が初めてドージコインに言及したのは2019年4月で、わずか3日間で価格が95％上昇し0.00408ドルに倍増しました。

2020年12月の短い投稿では数時間で20％上昇、2021年2月に人民の仮想通貨と呼んだ際は一夜で40％急騰しました。

同年4月には月に向かって吠えているとツイートし、ドージコインは史上最高値の0.73ドルに到達。

これは2021年1月の0.006ドルから実に12,000％を超える驚異的な上昇率でした。

2022年1月にテスラがドージコインでの商品購入を発表した際は1日で15％上昇、2023年3月のTwitterロゴをドージコインマスコットに変更した際も即座に30％高騰しました。

最近では政府効率化部門（DOGE）への関与でも価格高騰を引き起こしており、マスク氏の影響力は健在です。

リップルとドージコインの今後と数値比較

一方でリップルは、ドージコインとは対照的により堅実な成長を見せています。

2019年4月に0.30ドルだったXRPは現在約3.00ドルで取引されており、920％の上昇を記録しています。

これに対してドージコインは同期間で0.00408ドルから0.2388ドルまで上昇し、実に5,752％という圧倒的な上昇率を達成しています。

興味深いことに、マスク氏はこれまでXRPについて言及を避けてきました。

しかし仮に同氏がXRPにドージコインと同レベルの注目を向けた場合はどうでしょうか。

XRPが現在の3.00ドルからドージコインと同じ上昇率を経験すれば、価格は175.92ドルまで上昇する可能性があると試算されました。

XRPの今後は、SECとの法的決着やRipple社の銀行ライセンス申請、機関投資家による採用拡大などの現実的な要因により大きく左右されるでしょう。

ドージコイン関連銘柄で注目のMaxi Doge

ドージコインが切り開いたミームコイン市場で、新たなスターの誕生が期待されています。

その中でも特に注目されているのが、イーサリアムベースの関連銘柄Maxi Doge（MAXI）です。

ホワイトペーパーによると、ボディービルダーの柴犬をキャラクターで有名な従兄弟であるドージコインを超えるという野心的な目標を掲げています。

MAXIの価格予想については、現在のプレセール価格0.0002545ドルから、2025年第4四半期の上場時に高騰する可能性が期待されています。

プレセールでは既に168万ドル超の資金調達を達成し、市場を動かす潜在力の高さがうかがえます。

総供給量は1502億4000万トークンに固定されており、インフレによる価値希薄化のリスクが排除されています。

MAXIの買い方は非常にシンプルです。

公式ウェブサイトでETH、USDT、BNBなどの主要仮想通貨を使って購入できます。

CoinsultとSolidProofによるセキュリティ監査も完了しており、技術面での信頼性も確保されています。

マスク氏がXRPを支持すれば175ドル超という予測が話題となる中、ドージコインの今後や関連銘柄がどのような独自の価値を創造するかにも注目が集まっています。

