イーサリアム上のWLFIが取引開始へ｜BTC銘柄など今後に期待

ドナルド・トランプ米大統領が関与するWorld Liberty Financialは1日、イーサリアム上に構築したガバナンストークンWLFIの取引を開始しました。

このDeFiプロジェクトの始動により、イーサリアムネットワーク上での新たな資金流入が期待されています。

同時に、ビットコイン（BTC）関連銘柄への注目も高まっており、暗号資産（仮想通貨）市場全体に活況をもたらす可能性があります。

イーサリアム上のWLFIプロジェクトが本格始動

World Liberty Financialはイーサリアムブロックチェーンをベースとした政治系DeFiプラットフォームとして大きな注目を集めています。

同社は米ドルに連動するステーブルコインUSD1とともに、ガバナンストークンWLFIをイーサリアム上でローンチしました。

プレセール段階で5億5000万ドルの資金調達に成功したこのプロジェクトでは、初期投資家が保有トークンの20％を請求可能になっています。

残りの80％については、今後のコミュニティガバナンス投票によって解放時期が決まる仕組みです。

イーサリアムネットワーク上での大規模なトークン移動は、ネットワークの利用増加を示す重要なシグナルといえます。

WLFIの取引活動により、イーサリアムのトランザクション手数料収入増加も期待されているのです。

イーサリアムの今後とBTC関連銘柄

イーサリアムの今後に関連するWLFIが話題となる中、ビットコイン関連銘柄への投資家の関心も急速に高まっています。

特に、ビットコインの機能拡張を目指すレイヤー2プロジェクトに注目が集まっている状況です。

DWF LabsやAqua One Fundなど、複数の機関投資家がWLFIプロジェクトに資金を投入していることで、仮想通貨市場全体への資金流入が加速しています。

中でも注目されるのは、中国の実業家ジャスティン・サン氏による7500万ドルの大型投資でしょう。

大手取引所KuCoinとHTXがWLFIの上場を発表したことで、市場の期待感がさらに高まりました。

イーサリアム系DeFiトークンへの機関投資家参入は、BTC関連プロジェクトへの波及効果も期待されています。

Bitcoin Hyperが示すBTC銘柄の新たな可能性

イーサリアム上のWLFIが注目を集める中、ビットコイン銘柄の革新的な活用方法を提案するプロジェクトも大きな話題となっています。

その代表格がBitcoin Hyper（HYPER）です。

ホワイトペーパーによると、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして設計されており、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで高速なスマートコントラクト実行を実現します。

これまでプログラマビリティが制限されていたビットコインネットワーク上で、DeFiアプリケーションやNFT取引が可能になるとしています。

現在実施中のプレセールでは、すでに1270万ドル超の資金調達を達成しました。

Bitcoin Hyperの買い方は非常にシンプルで、公式ウェブサイトでETH、USDT、BNBなどの主要仮想通貨を使って購入できます。

初期セールでの人気ぶりからBitcoin Hyperの詐欺を疑う声もありましたが、公正な情報開示や資金調達の圧倒的な実績で、根拠のない噂を跳ね除けています。

プレセール参加者には最大91％のステーキング報酬が提供されており、Bitcoin Hyperの今後への期待の高さがうかがえます。

トークンの総供給量は210億HYPERに設定され、2025年第3四半期にメインネットローンチが予定されています。

Bitcoin Hyperは今後、メインネット稼働後の実用性やビットコインエコシステム全体の成長に大きく依存すると見られています。

レイヤー2、DeFi、AI、ミームコインという現在のトレンドを全て取り込んだプロジェクトとして、今後の展開が注目されます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。