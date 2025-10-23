イーサリアム、Fusakaアップグレードが最終テスト段階へ

This content is provided by a sponsor

イーサリアム（ETH）は21日、大規模アップグレードFusakaが最終テストネット段階に入りました。

メインネットへの実装は12月3日を予定しています。

これはPectraに続くもので、実行層Osakaとコンセンサス層Fuluで構成され、HoleskyとSepoliaのテストネットで検証が進められています。

今回の変更は、ユーザーが直接体感するものより、バックエンドの基盤強化に重点を置き、約11の改善提案を含み、ノードの健全性やスケーラビリティ向上を目指します。

6カ月周期のアップグレードの中でも、特に影響力の大きいものと位置づけられています。

イーサリアム今後の拡張性を左右するFusakaの技術革新

イーサリアムOsakaアップグレードは、重要な技術変更を含みます。

まず、取引ごとのガス上限を約1,678万単位に設定しました。

これは、単一取引がブロックリソースを独占するDoSリスクやスケーラビリティ問題を解消します。

処理能力が均等に分散され、ネットワークの予測可能性が高まります。

次に、PeerDASによりデータ可用性の処理を刷新します。

データサンプリングを導入し、ノード運用の負担とコストを下げつつブロブスペースを拡張できます。

これらは将来の並列処理への準備であり、L2サポート強化や分散化促進に繋がります。

イーサリアムの長期ロードマップとエコシステムへの影響

Fusakaは、イーサリアム今後の長期スケーリング戦略における次の一手です。

インフラ層を最適化し、取引増加や複雑な契約に対応しつつ安定性を維持します。

この変更は、ベースレイヤーに依存するレイヤー2やロールアップに有益です。

バリデーターには、運用コスト削減とネットワーク耐性向上のメリットをもたらします。

特にPeerDASの実装は、ハードウェア要件を緩和し、標準機材でのノード運用を促します。

これは、イーサリアムが持続的成長のための基盤改善へ焦点を移していることを示します。

テストネットでの成功を経て、12月3日にメインネット公開予定です。

Fusakaは、ネットワークの将来的な革新に向けた土台となります。

ビットコインの課題に挑むミームコイン｜Bitcoin Hyper

イーサリアムが着実にスケーラビリティ向上への道を進む一方で、ビットコイン（BTC）のスケーラビリティ問題解決に挑むミームコインが大きな注目を集めています。

中でも、ビットコインのスケーラビリティ問題に挑むレイヤー2ソリューションBitcoin Hyper（HYPER）が注目されています。

ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、ゼロ証明技術とソラナ（SOL）仮想マシンを組み合わせた独自のサイドチェーン構造が特徴です。

これにより、約10分のブロック承認時間を数秒単位に短縮し、手数料を1セント未満に抑えることを目指します。

プレセールでは既に2400万ドル以上を調達しており、市場の期待の高さがうかがえます。

ネイティブトークンHYPERは、手数料の支払いやステーキング、ガバナンスなどに利用される設計です。

アナリストからは2025年第4四半期に購入すべき暗号資産（仮想通貨）の一つとも言及されており、ビットコインL2の先駆けとして期待されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。