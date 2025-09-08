イーサリアム、7日で2.12%下落｜5.7億ドルの資金流出で市場圧迫

This content is provided by a sponsor

イーサリアム（ETH）の価格は過去7日間で2.12%下落し、市場からの大規模な資金流出が確認されています。

5.7億ドルという巨額の売り圧力により、投資家の間では価格の先行きに対する不安が広がっています。

暗号資産（仮想通貨）市場全体の勢いが変化する中、イーサリアムがさらなる調整局面に直面する可能性を示唆しています。

アナリストが警鐘を鳴らす一方で、機関投資家の動向には強気のシグナルも見られ、イーサリアム今後の行方を占う重要な局面となっています。

5.7億ドルの売り浴びせがイーサリアム 今後を左右

市場アナリストによると、イーサリアムの先物市場では新たな積極的な売りの波が確認されています。

この売り手の活動により、市場の買い手に対して5.7億ドルという巨額の不均衡が生み出されました。

過去の事例を踏まえて「このレベルの積極的な売りは、局所的な価格の天井付近で現れる傾向がある」と分析しています。

これは、保有者による売りの急増が利益確定の動きか、価格反転を予期した行動であることを意味しています。

市場参加者の多くは、イーサリアムの最近の上昇トレンドが一服したと判断し、価格が本格的に下落する前に利益を確定しようとする動きが活発化しています。

この売り浴びせの規模から、短期的には価格への下押し圧力が継続する可能性が高いと見られています。

下落か、上昇か？相反するシグナルが混在

イーサリアムは過去24時間で、最高値4484.36ドルから最安値4258.05ドルまで下落しました。

取引高も0.6%減の359億1000万ドルとなり、市場参加者が様子見姿勢を強めていることが伺えます。

アナリストの弱気な見解とは対照的に、エコシステム全体には強気のシグナルも存在しています。

最近、6万ETHがバイナンスのビーコンチェーン上のステーキングアドレスに預け入れられました。

この動きは価格上昇への期待を反映しており、投資家が長期的な価値を見込んでステーキング報酬を得ながら資産をロックしている可能性があります。

注目すべきは、アリババのジャック・マー創業者に関連する投資会社によるイーサリアム購入です。

同社はこの購入を準備資産として位置付けており、アリババの強気な姿勢がイーサリアム今後の長期的な価値を見込んでいることを示しています。

ジャック・マー氏も購入に踏み切ったという事実は、機関投資家レベルでの信頼度の高さを物語っています。

Bitcoin Hyper：BTCレイヤー2の新たな選択肢

イーサリアムのような主要通貨が調整局面を迎える中、ビットコイン（BTC）の機能性を拡張する革新的なプロジェクトも注目を集めています。

その代表格が、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）です。

ホワイトペーパーによると、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、ソラナ仮想マシン（SVM）を導入することで、スマートコントラクト機能と高速な取引処理を実現することを目指しています。

具体的には、毎秒6万5000件のトランザクション処理能力を実現し、取引手数料を0.0001ドル未満に抑制することが可能になります。

初期の人気ぶりからBitcoin Hyperは詐欺と疑う声も聞かれましたが、Coinsult社による徹底したセキュリティ監査完了により、懸念を一掃している状況です。

プレセールの段階で既に1400万ドル以上を調達したことからも、その期待の高さが伺えます。

HYPERの買い方は、BestWalletなどの対応ウォレットを用意し、公式サイトにアクセスすると簡単に参加できます。

Bitcoin Hyperは今後、メインネットローンチ後の主要取引所上場が計画されており、ビットコインエコシステムの拡張性問題を解決する革新的なソリューションとして市場から大きな期待を集めています。

イーサリアム市場の短期的な調整局面にあっても、ブロックチェーン技術全体の発展は着実に進んでおり、投資家にとって多様な選択肢が提供されている状況といえます。

