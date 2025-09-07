ビットコイン価格、11月まで停滞か？3つの統計的指標が大胆予測

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）の価格動向について、3つの主要な統計的指標が11月まで停滞する可能性を示唆しています。

ビットコインの最近の横ばい状況が短期的な調整なのか、それとも数か月にわたる長期的な停滞局面の始まりなのかを判断する重要な手がかりとなります。

データが示すのは、グローバル流動性、ステーブルコイン供給量、そして金価格との相関という3つの要素が、ビットコインの今後数か月の価格動向を高い精度で予測できるということです。

これらの指標を総合的に分析すると、11月頃までの停滞期間が示唆される結果となっています。

流動性拡大にも関わらずビットコインが今後停滞する理由

グローバル流動性とビットコイン価格の関係では、約10週間の時間差を考慮すると94%という極めて高い相関が確認されています。

ビットコインは12か月の期間で83%の確率でグローバル流動性と同じ方向に動くことが分かっています。

現在の状況で注目すべきは、グローバルM2マネーサプライが継続的に拡大しているにも関わらず、ビットコインが新高値更新後に停滞していることです。

この乖離は過去にも見られた現象で、通常は数週間から数か月で解消される傾向があります。

さらに重要な指標として、ステーブルコイン供給量との関係があります。

これは市場への直接的な流入準備資金を示すもので、ビットコイン価格との相関95%が示すように最も予測精度の高い指標となっています。

現在ステーブルコイン供給は積極的に拡大しているものの、ビットコインは横ばいの動きを続けており、ドライパウダーがいつ市場に流入するかが鍵となります。

金価格との相関92%が示す11月までの停滞シナリオ

ビットコインと金の価格関係は、10週間の時間差を適用すると92%という高い相関を示します。

両資産は底値をほぼ同時期につけ、その後の主要な上昇と調整局面も似た軌跡を描いてきました。

現在、金は長期にわたる調整局面にあり、ビットコインもこれを反映するような横ばいの動きを見せています。

ビットコインは今後、少なくとも11月中旬まではレンジ相場が続く可能性があります。

しかし、金は現在テクニカル的に強いシグナルを発しており、新たな史上最高値の更新も視野に入っています。

デジタル・ゴールドとしてのビットコインの位置づけを考慮すると、金が抵抗線を突破して上昇に転じた場合、ビットコインも追随する展開が期待されます。

新興プロジェクトPEPENODEが急浮上

ビットコインのような確立された資産の分析と並行して、市場では革新的なプロジェクトが注目を集めています。

その一例として、PEPENODE （PEPENODE）というイーサリアムブロックチェーン上のプロジェクトがあります。

これはマイン・トゥ・アーンという革新的なコンセプトを採用しており、高価な機材を必要とせずに仮想マイニングゲームに参加できる仕組みです。

ホワイトペーパーによると、ユーザーはゲーム内で仮想マイニング施設を構築し、戦略的にノードを組み合わせることでマイニング効率を向上させ、より多くの報酬を獲得できます。

使用されたトークンの約70%が恒久的に焼却される仕組みにより、長期的な希少性創出効果が期待されています。

PEPENODEの買い方は簡単で、公式ウェブサイトでウォレットを接続し、ETH、USDT、BNB、USDC、または法定通貨カードを使用します。

プレセールで既に70万ドルを超える資金調達に成功しており、PEPENODEの今後に注目が集まります。

年率2900%を超えるステーキング報酬や、2%の紹介報酬システムによるバイラル成長の促進など、従来のミームコインとは異なるユーティリティ重視の設計となっています。

ビットコインの3つの統計的指標が示す11月までの停滞予測は、投資家にとって重要な判断材料となります。

一方で、こうした期間こそ新たな投資機会を模索し、ポートフォリオの多様化を検討する好機ともいえます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。