トム・リー氏、2026年にETH9000ドル予測｜新しい仮想通貨も浮上

This content is provided by a sponsor

米調査会社ファンドストラットのトム・リー会長は今週、CNBCの番組でイーサリアム（ETH）の強気予測を明かしました。

同氏によれば、2026年初頭までにETH価格は7000ドルから9000ドルに上昇する可能性があるとのことです。

ウォール街が資産のトークン化を加速させていることが背景にあり、金融活動のオンチェーン化が進む中でイーサリアムの役割は拡大しています。

ウォール街が注目するRWA市場急拡大

CNBCのインタビューで「ウォール街はあらゆるものをトークン化したがっている」と述べ、ロビンフッドやブラックロックの取り組みを例に挙げました。

この変化は伝統的な金融に効率性をもたらすと同時に、新しい暗号資産（仮想通貨）やイーサリアム上での実社会におけるユースケースを定着させることになるでしょう。

同氏は、普及がさらに進めばイーサリアムの価格は最終的に2万ドルへ到達する可能性があると付け加えています。

ビットコイン（BTC）価格に対しても強気な姿勢を崩さず、真の価値の保存手段と評価しました。

来年にはBTC20万ドルに達することも十分にあり得るとの見方です。

トークン化された現実資産（RWA）市場は2025年に急速な成長を遂げました。

データサイトRWA.xyzによると、市場規模は年初の約56億ドルから約189億ドルへと拡大しています。

ETH独走を支える技術的優位性

イーサリアムは現在、パブリックブロックチェーンにおけるトークン化RWAの価値の大半を占めています。

2025年12月下旬時点で、同ネットワーク上には120億ドル以上のトークン化資産が存在します。

BNBチェーンやソラナ（SOL）などの競合を大きく引き離している状況です。

ステーブルコインの発行でもイーサリアムは首位に立っています。

同ネットワーク上で発行されたステーブルコインは約1700億ドルに上り、ドル建てオンチェーン活動における主要な決済レイヤーとしての地位を固めました。

機関投資家の関心は12月に入っても衰えていません。

米証券保管振替機関（DTCC）は、子会社が保有する米国債の一部をトークン化する計画を明らかにしています。

DTCCは昨年、約3700兆ドルもの証券取引を処理した実績を持つ巨大機関です。

今すぐチェックすべき新しい仮想通貨、Bitcoin Hyper

イーサリアムがRWA分野で独走する一方、ビットコインを取り巻く環境にも変化が起きています。

これまで価値の保存に特化していたビットコインに、高度な取引処理能力やアプリケーション機能を持たせようとする動きが加速中です。

この分野で浮上しているのがBitcoin Hyper（HYPER）です。

同プロジェクトは、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しながら、ソラナの仮想マシン（SVM）を統合することで高速かつ低コストな取引を実現しようとしています。

ビットコインネットワーク上でスマートコントラクトを可能にするこの試みは、新しい仮想通貨として投資家の強い関心を集めているようです。

市場データによると、HYPERの価格は直近24時間で400%を超える急騰を記録しました。

プレセール段階ですでに約3000万ドル規模の資金調達に成功しており、市場の期待値の高さがうかがえます。

高いステーキング報酬やDeFi（分散型金融）への参入障壁を下げる技術的優位性が背景にあります。

トム・リー氏の予測どおりビットコインが20万ドルを目指す展開となれば、その経済圏を支えるインフラとしてのBitcoin Hyperの重要性も増すでしょう。

イーサリアムが切り開いた機能性の領域にビットコインが本格参入する今、HYPERは次世代の投資先として注目を集めています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。