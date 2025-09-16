FRB利下げ期待でビットコインからアルトコインへ移動か｜注目4銘柄

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）市場は、9月17日に予定される米連邦準備制度理事会（FRB）の政策会合を前に、投資家の資金移動が活発になっています。

多くの市場関係者が25ベーシスポイントの利下げを予想する中、ビットコイン（BTC）から他のアルトコインへの資金流入が期待されています。

FRB会合前にチェックすべき有望銘柄として、技術革新と成長性を兼ね備えた4つのプロジェクトが浮上しています。

スイ：次世代スケーラビリティの先駆者

スイ（SUI）は、2025年に入って最も注目を集めるプロジェクトの一つとなっています。

毎秒12万トランザクションの理論的処理能力と0.0009ドルという低い取引手数料を実現し、月間アクティブユーザーは1000万人から4000万人へと急増しました。

総ロック価値（TVL）は8億3000万ドルに達し、ゲームやNFTプロジェクトでの採用が加速しています。

Mysticeti合意メカニズムにより従来モデルと比較して80%のレイテンシ削減を実現し、zkLoginやガス不要取引機能により参入障壁を大幅に下げています。

現在3.60ドル前後で取引されているSUIは、過去最高値を大幅に下回る水準にあり、アナリストは上昇余地が大きいと評価しています。

カルダノ：革新技術LEIOSで飛躍へ

長期にわたって市場で地位を築いてきたカルダノ（ADA）は、チャールズ・ホスキンソン創設者が発表した新技術LEIOSにより、新たな成長段階に入ろうとしています。

この技術により毎秒数千件の取引処理を可能にしながら、カルダノの特徴である安全性と分散性を維持する方針を示しています。

現在0.88ドルで取引されているADAは、過去最高値を大幅に下回る水準にあります。

クジラによる1億5000万ADAの取引所からの移動も確認されており、大口投資家の強い信念を示しています。

チェーンリンク：政府連携で基盤インフラへ

チェーンリンク（LINK）は、暗号資産業界における主要なオラクルプロバイダーとしての地位を維持しています。

DeFi、RWA（実世界資産）、ステーブルコイン、決済システムにとって重要なインフラとして機能しており、チェーンリンク・リザーブが長期的成長を支えています。

同社のセルゲイ・ナザロフ共同創設者は、SECのポール・アトキンス委員長との会談を実施し、ブロックチェーン技術革新における米国のリーダーシップについて討議しました。

23.62ドルで取引されているLINKは、過去最高値の半分以下の水準にあり、成長の余地が大きいプロジェクトとして評価されています。

Bitcoin Hyper：ビットコイン 今後に影響するレイヤー2

市場全体がアルトコインへの資金移動に注目する中、ビットコイン今後の能力自体を飛躍的に高める革新的なプロジェクトが話題を集めています。

ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションBitcoin Hyper（HYPER）は、従来の枠組みを超えた可能性を秘めています。

ホワイトペーパーによると、HYPERはビットコインの強固なセキュリティを基盤としながら、ソラナの仮想マシン（SVM）を統合することで稲妻のように速いアドオンの構築を目指しています。

この革新的なアプローチにより、ビットコインが単なる価値保存手段から、プログラマブルなプラットフォームへと進化する道筋を描いています。

プレセール段階にもかかわらず、既に1600万ドル以上の資金調達を達成し、大口投資家による購入も確認されています。

初期の人気ぶりからBitcoin Hyperは詐欺と疑う声も聞かれましたが、Coinsult社による徹底したセキュリティ監査完了により、懸念を一掃している状況となっています。

HYPERの買い方については、プレセールサイトから直接購入が可能で、初期参加者には年間5000%を超えるステーキング報酬が提供される予定です。

HYPERは今後、2025年第3四半期にメインネットの正式ローンチが予定されており、分散型アプリケーション（dApp）エコシステムの本格展開により、高騰期待の声も多く聞かれています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。